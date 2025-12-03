В Барнауле у школьника в портфеле задымился вейп

Никто из детей и сотрудников школы не пострадал

03 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

В Барнауле в портфеле школьника задымился вейп / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле 3 декабря в одной из школ во время занятий у ученика в рюкзаке задымился вейп. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в здании на улице Гущина сработала пожарная сигнализация.

К моменту прибытия пожарных открытого пламени обнаружено не было. Сотрудники МЧС начали осмотр помещений и вскоре обнаружили в одном из вестибюлей рюкзак, из которого шел дым. На время проверки всех помещений учебного заведения занятия были приостановлены.

По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение правил хранения и эксплуатации электронного устройства.

Никто из детей и сотрудников школы не пострадал.

Напомним, вейпы на Алтае могут полностью запретить уже до конца 2025 года. Депутаты АКЗС, возможно, рассмотрят законопроект о запрете электронных сигарет в крае в декабре. При этом полный запрет вейпов в России поддерживают 67% барнаульцев.