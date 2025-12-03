НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле у школьника в портфеле задымился вейп

Никто из детей и сотрудников школы не пострадал

03 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

В Барнауле в портфеле школьника задымился вейп / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Барнауле в портфеле школьника задымился вейп / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле 3 декабря в одной из школ во время занятий у ученика в рюкзаке задымился вейп. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в здании на улице Гущина сработала пожарная сигнализация.

К моменту прибытия пожарных открытого пламени обнаружено не было. Сотрудники МЧС начали осмотр помещений и вскоре обнаружили в одном из вестибюлей рюкзак, из которого шел дым. На время проверки всех помещений учебного заведения занятия были приостановлены.

По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение правил хранения и эксплуатации электронного устройства.

Никто из детей и сотрудников школы не пострадал. 

Напомним, вейпы на Алтае могут полностью запретить уже до конца 2025 года. Депутаты АКЗС, возможно, рассмотрят законопроект о запрете электронных сигарет в крае в декабре. При этом полный запрет вейпов в России поддерживают 67% барнаульцев.

Комментарии 5

Гость
Гость

14:15:53 03-12-2025

Портфель вкуривал науку

  1 Нравится
Ответить
ДМВ
ДМВ

14:31:44 03-12-2025

В этой ситуации очень не помешал бы ощутимый штраф родителям.

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:58:53 03-12-2025

ДМВ (14:31:44 03-12-2025) В этой ситуации очень не помешал бы ощутимый штраф родителям... И ремень

  2 Нравится
Ответить
гость
гость

15:33:43 03-12-2025

спалился

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

03:03:05 04-12-2025

это в 10й школе на северо-западной! ужасно там всё. дети матерятся, дерутся, выпивают, курят.... гетто короче. девки выглядят как продажные женщины а парни как нарики со стажем. в общем ВСЕ оттуда явно работяги будущие. не более

  -3 Нравится
Ответить
