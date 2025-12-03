В Барнауле у школьника в портфеле задымился вейп
Никто из детей и сотрудников школы не пострадал
03 декабря 2025, 14:00, ИА Амител
В Барнауле 3 декабря в одной из школ во время занятий у ученика в рюкзаке задымился вейп. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в здании на улице Гущина сработала пожарная сигнализация.
К моменту прибытия пожарных открытого пламени обнаружено не было. Сотрудники МЧС начали осмотр помещений и вскоре обнаружили в одном из вестибюлей рюкзак, из которого шел дым. На время проверки всех помещений учебного заведения занятия были приостановлены.
По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение правил хранения и эксплуатации электронного устройства.
Напомним, вейпы на Алтае могут полностью запретить уже до конца 2025 года. Депутаты АКЗС, возможно, рассмотрят законопроект о запрете электронных сигарет в крае в декабре. При этом полный запрет вейпов в России поддерживают 67% барнаульцев.
14:15:53 03-12-2025
Портфель вкуривал науку
14:31:44 03-12-2025
В этой ситуации очень не помешал бы ощутимый штраф родителям.
14:58:53 03-12-2025
ДМВ (14:31:44 03-12-2025) В этой ситуации очень не помешал бы ощутимый штраф родителям... И ремень
15:33:43 03-12-2025
спалился
03:03:05 04-12-2025
это в 10й школе на северо-западной! ужасно там всё. дети матерятся, дерутся, выпивают, курят.... гетто короче. девки выглядят как продажные женщины а парни как нарики со стажем. в общем ВСЕ оттуда явно работяги будущие. не более