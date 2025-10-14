Подросток из Петербурга попала в реанимацию после курения вейпа
Несмотря на стабилизацию состояния, тело девушки покрыто язвами, требующими проведения пластической операции
14 октября 2025, 22:00, ИА Амител
15-летняя жительница Санкт-Петербурга была госпитализирована в реанимационное отделение с токсическим некролизом после использования электронной сигареты. По информации источника, девушка приобрела неизвестную жидкость для вейпа и употребляла ее в течение дня, после чего почувствовала резкое ухудшение состояния, сообщает Mash.
Симптомы проявились стремительно: сначала появились высыпания на лице, шее и груди, затем возникли боли в горле и ротовой полости, затруднение дыхания. Состояние осложнилось образованием кровоточащих волдырей и отслоением кожи при малейшем прикосновении.
«Прибывшая бригада скорой медицинской помощи подключила девушку к аппарату искусственной вентиляции легких и доставила в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на стабилизацию состояния, ее тело покрыто язвами, требующими проведения пластической операции», – пишет Mash.
Согласно медицинской статистике, аллергические реакции на компоненты жидкостей для вейпинга встречаются у 10–15% пользователей. Специалисты отмечают, что пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы и никотин в составе электронных сигарет могут вызывать как острые аллергические реакции, так и способствовать развитию зависимости.
Ранее мы писали, что в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за продажу, изготовление и хранение вейпов. Согласно инициативе, уголовное наказание может грозить не только за продажу и производство, но и за хранение электронных устройств для курения и жидкостей к ним. Таким образом, вейпы приравняют к запрещенным товарам, полностью исключив их из легального оборота.
22:14:15 14-10-2025
Девочку в детский дом
Родителей лишить родительских прав.
Все мат.капиталы вернуть государству.
Один раз так поступить, с трансляцией во асех СМИ. И 99,9% подростков бросят курить
23:19:38 14-10-2025
Гость (22:14:15 14-10-2025) а раньше клей нюхали...
Но родителей прав никто не лишал ...
00:14:31 15-10-2025
вейп подружкиной дочери пятиклашке неизвестно с чем доставили по заказу в сети вконтакте. там есть группы где можно купить что угодно и кого угодно. самая наипоганая сеть. фсб не контролирует и рпн тоже
09:32:56 15-10-2025
Естественный отбор, не жалко таких...
17:42:26 15-10-2025
Гость (09:32:56 15-10-2025) Естественный отбор, не жалко таких...... скажи потом своей дочери когда и если ей будет 17
17:50:54 15-10-2025
Гость (17:42:26 15-10-2025) скажи потом своей дочери когда и если ей будет 17... А ваша дожила до 17 и продолжает сосать вейп?