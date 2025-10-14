Подросток из Петербурга попала в реанимацию после курения вейпа

Несмотря на стабилизацию состояния, тело девушки покрыто язвами, требующими проведения пластической операции

14 октября 2025, 22:00, ИА Амител

15-летняя жительница Санкт-Петербурга была госпитализирована в реанимационное отделение с токсическим некролизом после использования электронной сигареты. По информации источника, девушка приобрела неизвестную жидкость для вейпа и употребляла ее в течение дня, после чего почувствовала резкое ухудшение состояния, сообщает Mash.

Симптомы проявились стремительно: сначала появились высыпания на лице, шее и груди, затем возникли боли в горле и ротовой полости, затруднение дыхания. Состояние осложнилось образованием кровоточащих волдырей и отслоением кожи при малейшем прикосновении.

«Прибывшая бригада скорой медицинской помощи подключила девушку к аппарату искусственной вентиляции легких и доставила в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на стабилизацию состояния, ее тело покрыто язвами, требующими проведения пластической операции», – пишет Mash.

Согласно медицинской статистике, аллергические реакции на компоненты жидкостей для вейпинга встречаются у 10–15% пользователей. Специалисты отмечают, что пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы и никотин в составе электронных сигарет могут вызывать как острые аллергические реакции, так и способствовать развитию зависимости.

Ранее мы писали, что в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за продажу, изготовление и хранение вейпов. Согласно инициативе, уголовное наказание может грозить не только за продажу и производство, но и за хранение электронных устройств для курения и жидкостей к ним. Таким образом, вейпы приравняют к запрещенным товарам, полностью исключив их из легального оборота.