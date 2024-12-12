В Барнауле устранили проблему, из-за которой во многих домах пропала вода
Сейчас насосные станции работают в штатном режиме
12 декабря 2024, 20:07, ИА Амител
Отключение воды / Фото: unsplash.com / Jos Speetjens
Проблема с водоснабжением в Барнауле была вызвана перебоями с электроэнергией, сообщили в барнаульском водоканале.
"Из-за перебоев с электроэнергией произошло кратковременное отключение водоснабжения. В настоящее время проблема устранена. Насосные станции работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 12 декабря во многих барнаульских домах резко пропали вода и электричество. На улицах остановились трамваи, отключились светофоры. Пока нет официальной информации, что стало причиной.
Читайте также в сюжете: В Барнауле пропали вода и свет после крупного пожара
Комментарии 0