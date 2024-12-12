Где в Барнауле нет воды после аварийного отключения света?
На отсутствие водоснабжения жалуются в разных районах краевой столицы
12 декабря 2024, 20:05, ИА Амител
Массовое отключение воды и света произошло в Барнауле вечером 12 декабря. Сначала пропало электричество, а затем горожане стали жаловаться на отсутствие водоснабжения.
О том, где именно в Барнауле нет воды после отключения света, – в материале amic.ru.
Где в Барнауле нет воды после аварийного отключения света?
Об отсутствии воды сообщают пользователи различных городских сообществ. При этом жалобы поступают из самых разных районов.
Так, об отключении водоснабжения пишут жители, проживающие:
по ул. Гущина;
на пересечении ул. Попова и ул. Юрина;
на пересечении ул. Попова и ул. А. Петрова;
в части домов Ленинского района;
в районе Докучаево;
по ул. Шукшина;
в районе улиц Островского, Георгия Исакова и Юрина.
Это все адреса?
Нет. Это лишь те дома, жители которых пожаловались на отсутствие воды в соцсетях. Одни пишут, что вода не бежит совсем, другие сообщают, что она идет небольшой струйкой. Но объектов с похожей проблемой может быть намного больше.
Почему в Барнауле нет воды вечером 12 декабря?
Как пояснили amic.ru в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) со ссылкой на ГО ЧС Барнаула, отключение воды напрямую связано с аварийным отключением электричества. Из строя вышли насосные станции.
В "Росводоканале" сообщили, что проблема уже решается.
А когда будет свет?
В ЕДДС уточнили, что работы займут около полутора часов.
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