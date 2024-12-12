На отсутствие водоснабжения жалуются в разных районах краевой столицы

12 декабря 2024, 20:05, ИА Амител

Вода, кран, смеситель / Фото: pxhere.com

Массовое отключение воды и света произошло в Барнауле вечером 12 декабря. Сначала пропало электричество, а затем горожане стали жаловаться на отсутствие водоснабжения.

О том, где именно в Барнауле нет воды после отключения света, – в материале amic.ru.

Где в Барнауле нет воды после аварийного отключения света?

Об отсутствии воды сообщают пользователи различных городских сообществ. При этом жалобы поступают из самых разных районов.

Так, об отключении водоснабжения пишут жители, проживающие:

по ул. Гущина;

на пересечении ул. Попова и ул. Юрина;

на пересечении ул. Попова и ул. А. Петрова;

в части домов Ленинского района;

в районе Докучаево;

по ул. Шукшина;

в районе улиц Островского, Георгия Исакова и Юрина.

Это все адреса?

Нет. Это лишь те дома, жители которых пожаловались на отсутствие воды в соцсетях. Одни пишут, что вода не бежит совсем, другие сообщают, что она идет небольшой струйкой. Но объектов с похожей проблемой может быть намного больше.

Почему в Барнауле нет воды вечером 12 декабря?

Как пояснили amic.ru в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) со ссылкой на ГО ЧС Барнаула, отключение воды напрямую связано с аварийным отключением электричества. Из строя вышли насосные станции.

В "Росводоканале" сообщили, что проблема уже решается.

А когда будет свет?

В ЕДДС уточнили, что работы займут около полутора часов.