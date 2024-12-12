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В барнаульских домах резко пропали вода и электричество

Остановились трамваи, не работают светофоры

12 декабря 2024, 19:22, ИА Амител

В Барнауле отключился свет / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле отключился свет / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула жалуются на пропажу в домах воды и электричества. Причем у одних нет воды, у других света, а третьи остались безо всего. При этом у другой части барнаульцев все нормально.

Пока нет информации, что произошло и где конкретно нет воды и света. Однако, как сообщают в соцсетях наши читатели, в частности, нет света в районе улицы Георгия Исакова, гипермаркета "Алтай", улицы Матросова, в поселке Власиха. С водой проблемы на улицах Антона Петрова, Георгия Исакова, Взлетной.

Судя по соцсетям и новым сообщениям, улиц, где люди остались без воды и света, гораздо больше.

Как отмечают наши читатели, перед пропажей воды и электричества несколько раз "моргнул свет".

"Город погрузился во тьму. Во многих районах Барнаула не ходят трамваи, отсутствует водоснабжение", – сообщает "Инцидент Барнаул". Не работают и светофоры.

Барнаул Водоснабжение
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Комментарии 3

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Гость

19:56:27 12-12-2024

Еслт 30 с лишним лет не модернизировать систему,рано или поздно рванет.В этом году система решила-пора,при чем по всей стране.

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Житель города

19:59:34 12-12-2024

Ну вот, величие и до нас дошло :)

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Гость

21:14:31 12-12-2024

- "Жители Барнаула жалуются на пропажу в домах воды и электричества. Причем у одних нет воды, у других света, а третьи остались безо всего." Анекдот, что страшнее ядерной войны? ЖКХ, нет воды, света, газа, тепла, а по улицам дерьмо плывет.

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