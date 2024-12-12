В барнаульских домах резко пропали вода и электричество
Остановились трамваи, не работают светофоры
12 декабря 2024, 19:22, ИА Амител
Жители Барнаула жалуются на пропажу в домах воды и электричества. Причем у одних нет воды, у других света, а третьи остались безо всего. При этом у другой части барнаульцев все нормально.
Пока нет информации, что произошло и где конкретно нет воды и света. Однако, как сообщают в соцсетях наши читатели, в частности, нет света в районе улицы Георгия Исакова, гипермаркета "Алтай", улицы Матросова, в поселке Власиха. С водой проблемы на улицах Антона Петрова, Георгия Исакова, Взлетной.
Судя по соцсетям и новым сообщениям, улиц, где люди остались без воды и света, гораздо больше.
Как отмечают наши читатели, перед пропажей воды и электричества несколько раз "моргнул свет".
"Город погрузился во тьму. Во многих районах Барнаула не ходят трамваи, отсутствует водоснабжение", – сообщает "Инцидент Барнаул". Не работают и светофоры.
19:56:27 12-12-2024
Еслт 30 с лишним лет не модернизировать систему,рано или поздно рванет.В этом году система решила-пора,при чем по всей стране.
19:59:34 12-12-2024
Ну вот, величие и до нас дошло :)
21:14:31 12-12-2024
- "Жители Барнаула жалуются на пропажу в домах воды и электричества. Причем у одних нет воды, у других света, а третьи остались безо всего." Анекдот, что страшнее ядерной войны? ЖКХ, нет воды, света, газа, тепла, а по улицам дерьмо плывет.