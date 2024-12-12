В барнаульских домах резко пропали вода и электричество

Остановились трамваи, не работают светофоры

12 декабря 2024, 19:22, ИА Амител

В Барнауле отключился свет / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула жалуются на пропажу в домах воды и электричества. Причем у одних нет воды, у других света, а третьи остались безо всего. При этом у другой части барнаульцев все нормально.

Пока нет информации, что произошло и где конкретно нет воды и света. Однако, как сообщают в соцсетях наши читатели, в частности, нет света в районе улицы Георгия Исакова, гипермаркета "Алтай", улицы Матросова, в поселке Власиха. С водой проблемы на улицах Антона Петрова, Георгия Исакова, Взлетной.

Судя по соцсетям и новым сообщениям, улиц, где люди остались без воды и света, гораздо больше.

Как отмечают наши читатели, перед пропажей воды и электричества несколько раз "моргнул свет".