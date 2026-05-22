В Барнауле в поселке Спутник построят магазин по соседству с детским садом

Проект рассмотрели на градсовете

22 мая 2026, 10:20, ИА Амител

Проект магазина на улице Смородиновой в Барнауле

Небольшой магазин планируют построить в барнаульском поселке Спутник рядом с детским садом. Речь идет об одноэтажном здании по адресу Смородиновая, 18г. Проект рассмотрели 20 мая на заседании градостроительного совета. Хоть он и получил одобрение архитекторов, у экспертов нашлись замечания к нехватке тротуаров и к тому, что магазин будет расположен буквально по соседству с детским садом.

Что известно о проекте?

Проект представил известный архитектор Владимир Золотов. По его словам, участок расположен в районе аэропорта, рядом с жилой застройкой и двухэтажным детским садом. Площадь территории составляет 945 квадратных метров, площадь застройки — 466 "квадратов". Возле здания предусмотрели шесть парковочных мест. Подъезд к магазину организуют с одной улицы, а загрузку товаров планируют перенести в глубину участка, ближе к хозяйственной зоне.

Владимир Золотов пояснил, что речь идет не о продуктовом магазине, а о торговой точке с детскими товарами и игрушками. Именно поэтому, по его словам, сюда не будут заезжать большие грузовые машины. Архитектор также отметил, что внешний вид здания подбирали с учетом окружающей застройки: рядом находятся панельные дома, коттеджи и сам детский сад с яркими фасадами.

Что сказали о проекте эксперты?

Главные вопросы у членов градсовета вызвали не фасады, а будущее использование здания и его соседство с детсадом. В частности, в проекте отсутствует полноценный тротуар дальше по улице, а значит, посетителям в любом случае придется идти по проезжей части. Особое беспокойство вызвало то, что назначение магазина со временем может измениться.

«Мы же все равно говорим о здании, которое в перспективе будет жить. Сегодня — игрушки, завтра условно зашел туда крупный сетевой магазин продуктовый. И мы с этим столкнемся», — заметил предприниматель Евгений Носенко.

Вспомнил он и о типичной для небольших магазинов проблеме: навесы и зоны разгрузки со временем часто превращаются в пристройки с холодильниками, кондиционерами и дополнительными складскими помещениями. По мнению экспертов, плотная посадка здания рядом с детским садом в данном случае — не самый удачный вариант.

Кроме того, по мнению экспертов, проект получился слишком простым и утилитарным для такой локации. Первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров обратил внимание, что рядом находится современный и яркий детский сад, но новый объект никак с ним не взаимодействует.

Сам автор проекта с замечаниями полностью не согласился. По словам Владимира Золотова, архитектурное решение стало результатом анализа всей окружающей застройки, а магазин, наоборот, должен выглядеть спокойнее и проще, чем яркий детсад.

«Он не должен быть похож на детский сад. Он должен быть спокойнее, чище, проще», — пояснил архитектор.

В итоге члены градсовета решили поддержать проект, но внести корректировки в рабочем порядке. В частности, попросили еще раз посмотреть на организацию входной зоны, навеса и подъездов для загрузки.