"Мы долго крутили эти секции". В зоне будущего КРТ в Барнауле хотят построить первый ЖК

Архитекторы поспорили из-за композиции двух высоток на улице Советской Армии

22 мая 2026, 07:25, Вячеслав Кондаков

Проект ЖК "Прогресс" в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на заседании градостроительного совета 20 мая рассмотрели эскиз нового жилого комплекса "Прогресс", который планируют построить на улице Советской Армии, 50б. Городские власти рассматривают эту территорию в качестве проекта по освоению нового района с использованием механизма комплексного развития территории (КРТ). Новый ЖК должен стать началом реновации территории района Советской Армии. Однако проект вызвал неоднозначную реакцию членов градсовета: эксперты поддержали идею застройки территории, однако раскритиковали композицию двух корпусов и потребовали доработать внешний облик будущего комплекса.

Что известно о проекте?

Проект представила архитектор Ольга Моисеева. Осваивает территорию компания "Строительная инициатива". Участок находится в Железнодорожном районе Барнаула и относится к зоне многоэтажной жилой застройки. Рядом расположены советские и частные жилые дома. Площадь территории составляет почти 10 тысяч квадратных метров. Здесь планируют возвести два жилых корпуса с помещениями общественного назначения и подземной парковкой.

Всего в комплексе предусмотрено 428 квартир, а расчетная численность населения составит 784 человека. Один корпус будет 16-этажным, второй — переменной этажности: 10 и 16. Под домами разместят одноуровневую подземную автостоянку на 91 машино-место. Еще 62 места сделают на территории комплекса. Остальные парковки, как пояснила разработчик, предусмотрены в радиусе 800 метров и отражены в проекте планировки. В зоне застройки находятся школы и детские сады, где даже есть свободные места. На территории комплекса запроектировали детские площадки, зоны отдыха и площадку для выгула собак.

Для фасадов выбрали спокойную цветовую гамму и комбинированные решения: нижние этажи выполнят с использованием клинкерных материалов, верхние — в штукатурке. Для каждой квартиры предусмотрели корзины под кондиционеры.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом члены градсовета одобрили желание инвестора начать застраивать данную часть краевой столицы. Однако к проекту, а вернее к архитектурной композиции комплекса, вопросов у экспертов много. Барнаульский предприниматель Евгений Носенко обратил внимание на то, что два корпуса выглядят слишком разными и не воспринимаются как единый ансамбль.

Архитектор пояснила, что первоначально оба дома планировали сделать одинаковой этажности, однако проект пришлось менять из-за требований по инсоляции соседних зданий.

«Сначала рассматривали вариант одинаковой этажности — 16 этажей. Но поскольку проверяли инсоляцию, у нас не очень хорошо проходили нормативы. Поэтому возникла необходимость уменьшения этажности одной секции», — объяснила Ольга Моисеева.

Однако часть экспертов сочли такое решение неудачным.

«Вы взяли и отрезали кусок дома. Просто экономически убрали. А чуть-чуть поиграть в архитектуру?» — добавил Евгений Носенко.

По его мнению, проблема не в фасадах, а именно в генеральном плане и композиции зданий.

При этом сами дома многие участники совета оценили положительно. Эксперты отмечали, что фасады выглядят современно и спокойно вписываются в окружающую застройку. Однако члены градсовета напомнили, что территория улицы Советской Армии является перспективной площадкой для будущего развития города, поэтому требования к проектированному ЖК должны быть высокими.

«Дома у вас симпатичные. Архитектура нормальная. Вот то, что вы попытались сделать с инсоляцией и отрезали кусок дома сверху — это неприятно выглядит. Остальное все нормально», — добавил Евгений Носенко.

Представитель заказчика, которая присутствовала на заседании, рассказала, что над проектом работали долго и пытались найти баланс между экономикой, нормативами и архитектурой.

«Мы очень долго "крутили" эти секции. В том числе привлекали и других архитекторов. Пытались найти правильный вариант, который и проблему инсоляции решал бы, и архитектурно выглядел красиво», — отметил она.

Обсуждался даже вариант выкупа квартир в соседнем доме ради изменения параметров застройки. Но от этой идеи в итоге отказались.

Известный барнаульский архитектор Александр Деринг предложил в качестве альтернативы сделать меньшую секцию визуально самостоятельной — выделить ее цветом, сместить относительно основного корпуса или создать каскадную этажность, чтобы переход между объемами выглядел мягче. Кроме того, некоторые участники совета предложили использовать более дорогие материалы или навесные фасады.

«Сейчас можно использовать штукатурные решения в массе с цветами. Это уже совершенно другой уровень исполнения. Современные штукатурные фасады уже отличаются от тех, что применялись раньше», — объяснила свою позицию разработчик проекта Ольга Моисеева.

В итоге проект согласовали, но потребовали представить отдельно другие варианты архитектуры ЖК.