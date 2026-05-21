ЖК с парковкой на первом этаже построят на месте канифольного завода в центре Барнаула
О планах девелопера на территорию было известно несколько лет назад
21 мая 2026, 16:59, ИА Амител
Барнаульский застройщик повторно представил проект ЖК на месте старого канифольного завода на ул. Пушкина, 30. Впервые эскизы дома показали на градсовете в декабре 2022 года, в 2024-м проект получил положительное заключение экспертизы. Однако работы на площадке не стартовали. Стало известно, что девелопер выкупил соседние наделы, расширил участок и изменил проект. Его представили на градсовете 20 мая. Подробнее — в материале amic.ru.
Без "малогабариток"
В 2022 году компания "Главалтайстрой" (входит в ГК "Союз", принадлежащую семье Отмашкиных) планировала возвести П-образный дом на 218 квартир с подземной парковкой на 84 машино-места. Ранее на территории располагался канифольный завод, построенный в 1928 году. Предприятие было ликвидировано в 2008-м по делу о банкротстве. Компания "Главалтайстрой" приобрела землю и имущественный комплекс в начале 2022-го.
Теперь же, в связи с покупкой соседних участков, проект "подрос". Многоэтажный жилой дом будет состоять из пяти блок-секций и подземной автостоянки, которая пристроена к дому и расположена под дворовой частью участка. Въезд — со стороны улицы Пушкина. Входные группы блок-секции № 1 и № 5 расположены со двора. В остальных блок-секциях предусмотрены сквозные проходы, как с улицы, так и со двора.
На первом этаже первой блок-секции архитекторы расположили помещения общественного назначения. Также часть первого этажа отдана под машино-места. Всего в проекте их 221: 118 машино-мест расположены в цокольном и на первом этаже, 63 — на подземной автостоянке, 40 — на земельном участке.
Квартир в доме будет 231, малогабаритных среди нет — это полноценные одно-, двух- и трехкомнатные.
На территории ЖК размещены все необходимые дворовые площадки. Сейчас на участке расположены действующая, а также недействующие трансформаторные подстанции и тепловая камера. Их решено вынести за пределы территории — проекты уже согласованы.
С небольшими "правками"
Обсуждение проекта было недолгим. Эксперты обратили внимание, что по углам здания расположены незастекленные балконы. По мнению членов комиссии, в будущем это может "спровоцировать" собственников застеклить их. Присутствующий на заседании представитель застройщика отметил, что на этом решении настояли авторы-архитекторы.
Бывший главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников отметил, что в расчете количества спортивных площадок проектировщики учли расположенный неподалеку стадион "Динамо". Однако это "вольная трактовка" градостроительных норм. Они позволяют уменьшить спортивные зоны, только если в квартале находится спортивное ядро школы. Отдельностоящие стадионы к этой группе не относятся, подчеркнул Виктор Четошников.
Также, обсуждая проект, члены комиссии настоятельно попросили застройщика отказаться от парковок на ул. Гоголя.
«Улица Гоголя — магистраль общегородского значения для грузового транспорта. Улицы Никитина, Анатолия и другие не позволяют фурам поворачивать с пр. Комсомольского и транзитом ехать на пр. Красноармейский. К сожалению, так сложилось. Вы молодцы, что не делаете парковку на ул. Гоголя. Там стоит широкий тротуар, озеленение, газон. В плане у вас там елочки нарисованы, а на генплане — пожарные машины ездят. Важная задача, чтобы там не было парковок», — отметил член градсовета Евгений Носенко.
Представитель застройщика пообещал, что территория останется под благоустройством. В итоге проект согласовали.
09:29:23 21-05-2026
Бетонные джунгли, как в Новосибе, солнечного света не увидишь.
09:41:35 21-05-2026
Да и вправду - зачем нам заводы?
Человейники строить надо, чем больше, тем лучше! А вблизи с ними - ни школ, ни поликлиник, ни детских садов -все для народонаселения!
09:47:12 21-05-2026
Так запланировано у чиновников. Им здесь не жить.
09:48:56 21-05-2026
Вблизи как раз и 2 поликлиники, и школа.
18:07:54 21-05-2026
Гость (09:48:56 21-05-2026) Вблизи как раз и 2 поликлиники, и школа.... Там будут рады лишней сотне-другой учеников!
17:06:42 21-05-2026
Можно статью про ситуацию с Барнаульским трамваями?
Про этот дом второй раз уже, а про трамваи тишина.
17:22:28 21-05-2026
Гость (17:06:42 21-05-2026) Можно статью про ситуацию с Барнаульским трамваями?Про э... А что случилось? Новые привезут. Все везде планы
17:20:02 21-05-2026
Чем пахнуть будет на первом жилом этаже?
17:23:30 21-05-2026
некрасиво как-то, как панельки советской постройки
19:18:08 21-05-2026
Там была котельная, и емкости с мазутом.
21:39:21 21-05-2026
А что России канифольный завод не нужен????? Ну конечно, китай нам все поставит, и даже книфоль
06:59:38 22-05-2026
Самолёт уже падает, надо ещё больше строить. Тут беспроигрышно , люди то денег напечатают ведь. Зачем рабочие места и забота о доходах работников? Здесь речь не о спасательной ипотеке , это картина маслом.а
08:23:58 22-05-2026
жуткая гробина
09:24:53 22-05-2026
Девелопер по-русски можно? коли такая линия партии
09:43:25 22-05-2026
Гость (09:24:53 22-05-2026) Девелопер по-русски можно? коли такая линия партии... Писали из другой партии
14:24:02 22-05-2026
Как так взяли и согласовали проект, если нижним этажам рядом стоящего дома закроют небо и солнечный свет?
Занесли кому надо?