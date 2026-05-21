ЖК с парковкой на первом этаже построят на месте канифольного завода в центре Барнаула

О планах девелопера на территорию было известно несколько лет назад

21 мая 2026, 16:59, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Пушкина, 30 / Фото: "Союзгражданпроект"

Барнаульский застройщик повторно представил проект ЖК на месте старого канифольного завода на ул. Пушкина, 30. Впервые эскизы дома показали на градсовете в декабре 2022 года, в 2024-м проект получил положительное заключение экспертизы. Однако работы на площадке не стартовали. Стало известно, что девелопер выкупил соседние наделы, расширил участок и изменил проект. Его представили на градсовете 20 мая. Подробнее — в материале amic.ru.

Без "малогабариток"

В 2022 году компания "Главалтайстрой" (входит в ГК "Союз", принадлежащую семье Отмашкиных) планировала возвести П-образный дом на 218 квартир с подземной парковкой на 84 машино-места. Ранее на территории располагался канифольный завод, построенный в 1928 году. Предприятие было ликвидировано в 2008-м по делу о банкротстве. Компания "Главалтайстрой" приобрела землю и имущественный комплекс в начале 2022-го.

Теперь же, в связи с покупкой соседних участков, проект "подрос". Многоэтажный жилой дом будет состоять из пяти блок-секций и подземной автостоянки, которая пристроена к дому и расположена под дворовой частью участка. Въезд — со стороны улицы Пушкина. Входные группы блок-секции № 1 и № 5 расположены со двора. В остальных блок-секциях предусмотрены сквозные проходы, как с улицы, так и со двора.

На первом этаже первой блок-секции архитекторы расположили помещения общественного назначения. Также часть первого этажа отдана под машино-места. Всего в проекте их 221: 118 машино-мест расположены в цокольном и на первом этаже, 63 — на подземной автостоянке, 40 — на земельном участке.

Квартир в доме будет 231, малогабаритных среди нет — это полноценные одно-, двух- и трехкомнатные.

На территории ЖК размещены все необходимые дворовые площадки. Сейчас на участке расположены действующая, а также недействующие трансформаторные подстанции и тепловая камера. Их решено вынести за пределы территории — проекты уже согласованы.

С небольшими "правками"

Обсуждение проекта было недолгим. Эксперты обратили внимание, что по углам здания расположены незастекленные балконы. По мнению членов комиссии, в будущем это может "спровоцировать" собственников застеклить их. Присутствующий на заседании представитель застройщика отметил, что на этом решении настояли авторы-архитекторы.

Бывший главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников отметил, что в расчете количества спортивных площадок проектировщики учли расположенный неподалеку стадион "Динамо". Однако это "вольная трактовка" градостроительных норм. Они позволяют уменьшить спортивные зоны, только если в квартале находится спортивное ядро школы. Отдельностоящие стадионы к этой группе не относятся, подчеркнул Виктор Четошников.

Также, обсуждая проект, члены комиссии настоятельно попросили застройщика отказаться от парковок на ул. Гоголя.

«Улица Гоголя — магистраль общегородского значения для грузового транспорта. Улицы Никитина, Анатолия и другие не позволяют фурам поворачивать с пр. Комсомольского и транзитом ехать на пр. Красноармейский. К сожалению, так сложилось. Вы молодцы, что не делаете парковку на ул. Гоголя. Там стоит широкий тротуар, озеленение, газон. В плане у вас там елочки нарисованы, а на генплане — пожарные машины ездят. Важная задача, чтобы там не было парковок», — отметил член градсовета Евгений Носенко.

Представитель застройщика пообещал, что территория останется под благоустройством. В итоге проект согласовали.