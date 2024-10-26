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В Барнауле ввели карантин из-за случая заражения бешенством

Очаг расположен на улице Власихинской

26 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com
Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

Карантин ввели в Барнауле из-за обнаружения бешенства, следует из указа губернатора Виктора Томенко.

Очаг заболевания расположен в административном здании № 49 по улице Власихинской. Неблагополучным пунктом теперь является территория в радиусе 600 метров от него.

Как следует из данных 2ГИС, по этому адресу расположены аварийно-диспетчерская служба городского водоканала, столовая и рекламное агентство.

Карантин отменят спустя 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заражении животного, уничтожения его трупа и других мероприятий.

О каком именно животном идет речь, в документе не уточняется.

Барнаул карантин

Комментарии 14

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Элен без ребят

12:16:04 26-10-2024

там лес совсем рядом... нужно законодательно запретить содержать и прикармливать животных на территориях организаций, стройках итд. это основной рассадник бродяжек!

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Гость

12:55:21 26-10-2024

Квадробобер заразился?

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гость

13:45:27 26-10-2024

Начало положено

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Гость

15:17:55 26-10-2024

Беспощадно отстреливать бродячих собак! За прикорм незарегистрированных - огромные безакцептные штрафы!

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Гость

20:01:08 26-10-2024

Гость (15:17:55 26-10-2024) Беспощадно отстреливать бродячих собак! За прикорм незарегис... судя по комментарию ты вирусом бешенства и поражен, надо тебя того, что ты и предлагаешь

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Гость

00:31:33 27-10-2024

Гость (20:01:08 26-10-2024) судя по комментарию ты вирусом бешенства и поражен, надо теб... При укусе бродячей собакой два месяца на уколы против бешенства ходить желаете?

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Гость

16:10:30 26-10-2024

очаг расположен в здании написано. В здании только люди находятся

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Элен без ребят

19:35:32 26-10-2024

Гость (16:10:30 26-10-2024) очаг расположен в здании написано. В здании только люди нахо... крысы, как вариант.

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Гость

18:05:54 26-10-2024

Бродячая кошка или собака и, видимо, не одна. В столовке прокормить...

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Гость

19:57:13 26-10-2024

Для контроля ситуации отправить в эпицентр депутатов- зоозащитников из АКЗС и Гордумы, которым не нравился закон о полном освобождении населенных пунктов от бесхозных животных.

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Гость

23:01:41 26-10-2024

Гость (19:57:13 26-10-2024) Для контроля ситуации отправить в эпицентр депутатов- зоозащ... От крыс как будешь избавляться??

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Гость

23:30:43 26-10-2024

Ну вот, бешенство есть, педикулез, стаи бездомных животных, как в 1917....

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Гость

00:22:47 27-10-2024

Ну хоть разъяснили. А то подумалось, что в здании какой-то начальник взбесился. Да еще про отстрел написали. Ну и жуть. На ночь такие новости. АМИК, вы чего.

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Musik

09:43:21 27-10-2024

Гость (00:22:47 27-10-2024) Ну хоть разъяснили. А то подумалось, что в здании какой-то н... Здание адм. АК нормально, не волнуйтесь. Вас спасут если што.

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