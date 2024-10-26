В Барнауле ввели карантин из-за случая заражения бешенством

Очаг расположен на улице Власихинской

26 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

Карантин ввели в Барнауле из-за обнаружения бешенства, следует из указа губернатора Виктора Томенко.

Очаг заболевания расположен в административном здании № 49 по улице Власихинской. Неблагополучным пунктом теперь является территория в радиусе 600 метров от него.

Как следует из данных 2ГИС, по этому адресу расположены аварийно-диспетчерская служба городского водоканала, столовая и рекламное агентство.

Карантин отменят спустя 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заражении животного, уничтожения его трупа и других мероприятий.

О каком именно животном идет речь, в документе не уточняется.