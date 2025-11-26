В Барнауле выставили на торги землю под спортобъект, "подешевевшую" за год в 14 раз

Территория расположена на окраине города – по соседству с кварталами "Времена года" и "Камчатка"

26 ноября 2025, 13:15, ИА Амител

Участок на ул. Власихинской, 204, под строительство спортивного объекта / Фото: "Яндекс.Карты"

Алтайкрайимущество 12 декабря разыграет участок площадью 6,28 га, расположенный в Индустриальном районе Барнаула по адресу ул. Власихинская, 204, под строительство спортивного объекта. Информация появилась на сайте torgi.gov.ru.

Территория расположена по соседству с кварталами "Времена года" и "2012", где сейчас реализуют проект "Камчатка".

«Цель предоставления земельного участка – для строительства объекта, предусмотренного видом разрешенного использования 5.1 спорт», – говорится в документации.

Выставленный на торги участок сдают в аренду на десять лет и восемь месяцев. Его начальная цена составляет 1 494 148 рублей.

Напомним, земельный участок выставляли на торги уже несколько раз. В частности, в ноябре 2024 года, тогда начальная цена составляла 20,2 млн рублей – это в 14 раз больше, чем на предстоящем аукционе.

В 2020 году площадку тоже выставляли на торги. Правда, тогда она была в два раза меньше – 3,1 га и предназначалась для "строительства офисного центра, бизнес-центра". Стартовая цена составляла 3,4 млн рублей.

Желающих арендовать землю и построить объекты не нашлось. Найдутся ли покупатели в 2025 году – узнаем 12 декабря.

Ранее барнаульский застройщик забрал с торгов пустырь в Новоалтайске для строительства ЖК. Инвестор стал единственным участником аукциона, и земля ему досталась по начальной стоимости лота – 1,6 млн рублей.