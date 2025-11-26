В Барнауле выставили на торги землю под спортобъект, "подешевевшую" за год в 14 раз
Территория расположена на окраине города – по соседству с кварталами "Времена года" и "Камчатка"
26 ноября 2025, 13:15, ИА Амител
Алтайкрайимущество 12 декабря разыграет участок площадью 6,28 га, расположенный в Индустриальном районе Барнаула по адресу ул. Власихинская, 204, под строительство спортивного объекта. Информация появилась на сайте torgi.gov.ru.
Территория расположена по соседству с кварталами "Времена года" и "2012", где сейчас реализуют проект "Камчатка".
«Цель предоставления земельного участка – для строительства объекта, предусмотренного видом разрешенного использования 5.1 спорт», – говорится в документации.
Выставленный на торги участок сдают в аренду на десять лет и восемь месяцев. Его начальная цена составляет 1 494 148 рублей.
Напомним, земельный участок выставляли на торги уже несколько раз. В частности, в ноябре 2024 года, тогда начальная цена составляла 20,2 млн рублей – это в 14 раз больше, чем на предстоящем аукционе.
В 2020 году площадку тоже выставляли на торги. Правда, тогда она была в два раза меньше – 3,1 га и предназначалась для "строительства офисного центра, бизнес-центра". Стартовая цена составляла 3,4 млн рублей.
Желающих арендовать землю и построить объекты не нашлось. Найдутся ли покупатели в 2025 году – узнаем 12 декабря.
Ранее барнаульский застройщик забрал с торгов пустырь в Новоалтайске для строительства ЖК. Инвестор стал единственным участником аукциона, и земля ему досталась по начальной стоимости лота – 1,6 млн рублей.
15:05:25 26-11-2025
Зачем так далеко строить спортобъект? Часть Стадиона Коммунальщик отдают под стройку дома, зачем бы он нужен тут? Дом на доме. А спортивных объектов в нашем квартале мало. Не нужна здесь 17 этажка, ни другой дом. Спорт - пожалуйста.
19:09:16 26-11-2025
Житель квартала 2000 (15:05:25 26-11-2025) Зачем так далеко строить спортобъект? Часть Стадиона Коммуна... город растет.