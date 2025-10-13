Ажиотаж стих. Стало известно, какие застройщики забрали три участка у аэропорта под жилье

Всего с конца сентября "Дом.рф" разыграл шесть площадок от 34 до 86 га

13 октября 2025, 14:15, Алёна Жукова

Участок на Павловском тракте / Фото: "Дом.рф"

10 октября в Барнауле прошли очередные торги, на которых разыграли три участка под многоквартирное и социальное строительство. Площадь территорий – 34,4 га, 38,6 га и 42,6 га. Земли уже не вызвали ажиотажа, как первые торги, а потому и цена, предложенная застройщиками, оказалась значительно ниже.

Так, за площадку 34,4 га боролись две фирмы – бийский девелопер "Материалстройсервис" и барнаульская "Лапландия", входящая в ГК "Союз". В результате победу одержал "Материалстройсервис", предложивший за лот 9,362 млн рублей. Пока это первый случай, когда участок в мегаквартале у аэропорта забрала не барнаульская компания.

Площадка 38,6 га заинтересовала девелоперов больше. Среди участников были "Лапландия", "Материалстройсервис", АСТ и "А-ЛЕНД" из Краснодарского края. Победителем в итоге стала "Лапландия", которая предложила 25,083 млн рублей.

За третий участок – 42,6 га, как и за первый, боролись "Материалстройсервис" и "Лапландия". Земля досталась барнаульской фирме за 10,880 млн рублей.

Отметим, что ставки девелоперов, участвующих в торгах за земли на окраине города, значительно снизились. Первую площадку – 86 га, которую разыграли на аукционе в конце сентября, компания из ГК "Союз" забрала за 100 млн рублей. 3 октября разыграли еще две площадки: территорию 41,3 га за 104,1 млн забрала "Жилищная инициатива", а 42,3 га будет осваивать компания "Алгоритм". Она предложила за землю 56,4 млн (при начальных 1,9 млн рублей).

"Мизерные" (в сравнении с другими площадками) цены за участки 34,4 га и 42,6 га, вероятно, объяснимы их локацией: они находятся в глубине квартала и значительно удалены от Павловского тракта. Участок 34,4 га вообще находится "на отшибе": он расположен ближе к Казенной Заимке, чем к крупнейшей магистрали города.

Также недавно стало известно, что при освоении земель могут возникнуть сложности со строительством электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения. Подробнее о проблемах и перспективах застройки "второго Новоалтайска" можно почитать тут.

Добавим, что 17 октября "Дом.рф" разыграет еще четыре участка: 25 га, 28 га, 41,8 и 42,7 га.