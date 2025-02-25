Архитектор рассказал, как создавался облик нового барнаульского квартала "Камчатка"

В задачи разработчика входило не только соблюсти кадастровые границы застройки, но и отразить смысловую идею в дизайне

25 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Проект нового квартала "Камчатка" в Барнауле / Фото: проект

Барнаульский квартал 2012 обрел внешний облик. На градостроительном совете в Барнауле обсудили очередной этап плана его строительства. Сейчас это пустырь на окраине города напротив ТРЦ "Арена", ограниченный Власихинской улицей и Павловским трактом.

План градостроительной концепции квартала 2012 уже был утвержден ранее. В задачи разработчика внешней архитектуры входило не только соблюсти кадастровые границы застройки, но и отразить смысловую идею в дизайне – теперь в Барнауле появится своя Камчатка. Архитектор Алексей Квасов в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал, что все цвета ее пейзажей стали не только украшением, но и инструментом в организации пространства квартала.

"Именно имя квартала послужило основой разработки визуального образа. Известные объекты, которые относится у нас к этому географическому месту – это Три Брата в Авачинской бухте и Кухтинские баты. Визуально интересный элемент – это сопки со снежными вершинами. Все-таки Камчатка – название громкое, да, но цивилизации там нет, и там нет архитектуры. Отработать эту идею достаточно было сложно, но в то же время приходилось работать с колористикой, с какими-то формами", – сказал он.

По поводу названия члены градсовета пошутили: "Камчатка – потому что окраина города". Но как место на карте Камчатка – вполне привлекательный образ. Квасов отметил, что не мог передвинуть здание в плане, но благодаря колористикике решил проблемы с солнечными сторонами и розой ветров.

"Это несколько типов кирпичной кладки, применение различных фасадных панелей, разработка специального рисунка – контрастно черно-белые полосы. Это тематика лайнеров. Мы знаем, что на Камчатке есть несколько бухт, в том числе и базируется наш флот. Туда заходят и круизные лайнеры. Угловые дома каждой из жилых групп играют не только формирующую роль градостроительного фасада, но и выполняют защитную функцию дворовых пространств от ветровых и шумовых воздействий. Фасады, которые выходят на главную магистраль, – более темные, насыщенные. Фасады же, которые обращены во двор, – преимущественно в белых тонах", – рассказал архитектор.

На организацию пространства повлияла и этажность: дома чередуются по высоте для визуальной гармонии. Для въезда транспорта в квартал предусмотрели пять точек с трех улиц, есть подземная парковка. На карте проекта авторы даже отметили удобные маршруты пешеходов по территории квартала.

В итоге члены градостроительного совета дизайн-концепцию одобрили, но вопросы по проекту все еще есть. Например, достаточно ли жителям квартала будет автобусных остановок, не далеко ли от них будет школа, которую поместили в середину участка, не помешает ли теплотрасса, к которой примыкает квартал? Все это станет актуально в будущем, когда дома хотя бы начнут заселяться. Сейчас же строительство квартала на перспективном нулевом этапе. Право на освоение квартала 2012 выиграла ГК "Союз".