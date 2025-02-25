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Архитектор рассказал, как создавался облик нового барнаульского квартала "Камчатка"

В задачи разработчика входило не только соблюсти кадастровые границы застройки, но и отразить смысловую идею в дизайне

25 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Проект нового квартала "Камчатка" в Барнауле / Фото: проект
Проект нового квартала "Камчатка" в Барнауле / Фото: проект

Барнаульский квартал 2012 обрел внешний облик. На градостроительном совете в Барнауле обсудили очередной этап плана его строительства. Сейчас это пустырь на окраине города напротив ТРЦ "Арена", ограниченный Власихинской улицей и Павловским трактом.

План градостроительной концепции квартала 2012 уже был утвержден ранее. В задачи разработчика внешней архитектуры входило не только соблюсти кадастровые границы застройки, но и отразить смысловую идею в дизайне – теперь в Барнауле появится своя Камчатка. Архитектор Алексей Квасов в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал, что все цвета ее пейзажей стали не только украшением, но и инструментом в организации пространства квартала.

"Именно имя квартала послужило основой разработки визуального образа. Известные объекты, которые относится у нас к этому географическому месту – это Три Брата в Авачинской бухте и Кухтинские баты. Визуально интересный элемент – это сопки со снежными вершинами. Все-таки Камчатка – название громкое, да, но цивилизации там нет, и там нет архитектуры. Отработать эту идею достаточно было сложно, но в то же время приходилось работать с колористикой, с какими-то формами", – сказал он.

По поводу названия члены градсовета пошутили: "Камчатка – потому что окраина города". Но как место на карте Камчатка – вполне привлекательный образ. Квасов отметил, что не мог передвинуть здание в плане, но благодаря колористикике решил проблемы с солнечными сторонами и розой ветров.

"Это несколько типов кирпичной кладки, применение различных фасадных панелей, разработка специального рисунка – контрастно черно-белые полосы. Это тематика лайнеров. Мы знаем, что на Камчатке есть несколько бухт, в том числе и базируется наш флот. Туда заходят и круизные лайнеры. Угловые дома каждой из жилых групп играют не только формирующую роль градостроительного фасада, но и выполняют защитную функцию дворовых пространств от ветровых и шумовых воздействий. Фасады, которые выходят на главную магистраль, – более темные, насыщенные. Фасады же, которые обращены во двор, – преимущественно в белых тонах", – рассказал архитектор.

На организацию пространства повлияла и этажность: дома чередуются по высоте для визуальной гармонии. Для въезда транспорта в квартал предусмотрели пять точек с трех улиц, есть подземная парковка. На карте проекта авторы даже отметили удобные маршруты пешеходов по территории квартала.

В итоге члены градостроительного совета дизайн-концепцию одобрили, но вопросы по проекту все еще есть. Например, достаточно ли жителям квартала будет автобусных остановок, не далеко ли от них будет школа, которую поместили в середину участка, не помешает ли теплотрасса, к которой примыкает квартал? Все это станет актуально в будущем, когда дома хотя бы начнут заселяться. Сейчас же строительство квартала на перспективном нулевом этапе. Право на освоение квартала 2012 выиграла ГК "Союз".

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Барнаул недвижимость

Комментарии 2

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ыть

09:22:58 25-02-2025

Я был на Камчатке и, посмотрев проект застройки, у меня вообще нет никаких ассоциаций с Камчаткой. Лишь бы завлечь, да продать подороже неликвид на окраине.

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Гость

10:41:58 25-02-2025

хоть и пытаются выехать на названии патриотичности русских мест ничего не получается

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