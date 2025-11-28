В Барнауле задержали трех жителей, отмывавших для мошенников деньги с "безопасных счетов"

За такое посредничество они получали не менее 10% от оборота по картам

28 ноября 2025, 13:45, ИА Амител

В Алтайском крае правоохранители задержали трех молодых жителей Барнаула, которые под руководством зарубежных кураторов вводили в заблуждение граждан из разных регионов России и предлагали им перевести деньги на так называемые "безопасные счета", сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В действительности деньги поступали на карты сообщников. Двое из участников группы обналичивали их в банкоматах Барнаула, а третий зачислял на криптокошелек. Впоследствии сумма переводилась анонимным кураторам», – говорится в сообщении.

За такое посредничество барнаульцы получали не менее 10% от оборота по картам.

Молодых людей задержали по местам их жительства. В ходе обысков изъято 65 смартфонов, более 260 банковских и сим-карт, а также автомобиль.

Предварительно установлена причастность участников группы к 15 эпизодам преступной деятельности, а оборот денежных средств составил более 5,5 млн рублей.

В отношении одного из барнаульцев избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двум другим – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время следствие устанавливает всех соучастников и все эпизоды деятельности группы.

Ранее в Алтайском крае задержали жителей, причастных к работе мошеннических кол-центров. Они под руководством зарубежных кураторов систематически вымогали у российских граждан деньги.