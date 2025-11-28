В Барнауле задержали трех жителей, отмывавших для мошенников деньги с "безопасных счетов"
28 ноября 2025, 13:45, ИА Амител
В Алтайском крае правоохранители задержали трех молодых жителей Барнаула, которые под руководством зарубежных кураторов вводили в заблуждение граждан из разных регионов России и предлагали им перевести деньги на так называемые "безопасные счета", сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В действительности деньги поступали на карты сообщников. Двое из участников группы обналичивали их в банкоматах Барнаула, а третий зачислял на криптокошелек. Впоследствии сумма переводилась анонимным кураторам», – говорится в сообщении.
За такое посредничество барнаульцы получали не менее 10% от оборота по картам.
Молодых людей задержали по местам их жительства. В ходе обысков изъято 65 смартфонов, более 260 банковских и сим-карт, а также автомобиль.
Предварительно установлена причастность участников группы к 15 эпизодам преступной деятельности, а оборот денежных средств составил более 5,5 млн рублей.
В отношении одного из барнаульцев избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двум другим – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время следствие устанавливает всех соучастников и все эпизоды деятельности группы.
Ранее в Алтайском крае задержали жителей, причастных к работе мошеннических кол-центров. Они под руководством зарубежных кураторов систематически вымогали у российских граждан деньги.
13:55:36 28-11-2025
а также автомобиль -- интерсно если теперь 20 лет будут уран добывать, окупят убытки
14:39:45 28-11-2025
Гость (13:55:36 28-11-2025) а также автомобиль -- интерсно если теперь 20 лет будут уран... Невозможно 20 лет уран добывать, шутник.
19:08:50 28-11-2025
Гость (14:39:45 28-11-2025) Невозможно 20 лет уран добывать, шутник.... Почему же, пусть это будет любая руда, а они считают, что это уран и добывают)
20:46:16 28-11-2025
Гость (13:55:36 28-11-2025) а также автомобиль -- интерсно если теперь 20 лет будут уран... А чем добыча урана страшна не подскажешь?
16:53:59 28-11-2025
Как это понимать? ЖЕНЩИН С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ ПОСАДИЛИ В СИЗО, им вменяют 3млн. А мошенники за 5,5 млн дома будут отдыхать?
20:49:42 28-11-2025
Гость (14:39:45 28-11-2025) Невозможно 20 лет уран добывать, шутник.... А почему не возможно? Думаешь уран кончится?
09:23:02 29-11-2025
Менделеев (20:49:42 28-11-2025) А почему не возможно? Думаешь уран кончится?... Человек быстро кончится, умник. Менделеев он...
13:52:23 29-11-2025
Гость (09:23:02 29-11-2025) Человек быстро кончится, умник. Менделеев он...... А ты попробуй устроиться на работу, на урановый рудник. Работа высокооплачиваемая, очередь стоит за горизонт. Сам отработал в казатомпроме 10 ле. Уволился в связи с переездом.
15:06:10 29-11-2025
Разоблачитель (13:52:23 29-11-2025) А ты попробуй устроиться на работу, на урановый рудник. Рабо... Скажи лучше, сколько пальцев на руках у твоих детей, умник.
15:11:53 30-11-2025
Гость (15:06:10 29-11-2025) Скажи лучше, сколько пальцев на руках у твоих детей, умник.... Да , напомню мне 65, пенсион, все дела. Родителям за 80 все 4 живы и мои и жены.
15:38:21 01-12-2025
Гость (15:06:10 29-11-2025) Скажи лучше, сколько пальцев на руках у твоих детей, умник.... У меня трое детей, одна из дочерей авиадиспетчер работает в Шереметьево. Проходит ВЛЭК на тех же условиях что и пилоты. Сын курсант летного училища, так что со здоровьем детей все на высшем уровне.
13:54:46 29-11-2025
Гость (09:23:02 29-11-2025) Человек быстро кончится, умник. Менделеев он...... Кстати, Казахстан сейчас №1 по добыче урана в мире. №2 Австралия, №3 Канада. Россия где то дальше.
15:38:49 29-11-2025
Гость (13:54:46 29-11-2025) Кстати, Казахстан сейчас №1 по добыче урана в мире. №2 Австр... Подтвердю и опровергну. :)
Казахстан №1
№2 Канада
№3 Намибия
№4 Австралия.
№5 Узбекистан
№6 Россия
Ну и далее. За столь богатой зарплатой люди в очередь стоят.