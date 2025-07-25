НОВОСТИПроисшествия

На Алтае задержали жителей, причастных к работе мошеннических кол-центров

Также задержания провели в соседних Томской и Новосибирской областях

25 июля 2025, 17:20, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае задержали 20 человек, причастных более чем к 30 эпизодам дистанционных мошенничеств на сумму свыше 200 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

«Мошенники с помощью украинских кол-центров систематически вымогали у российских граждан денежные средства», – сообщили в спецслужбах.

У задержанных изъяли автомобили премиум-класса, деньги и криптовалюту, ювелирные украшения, наркотики, долговые расписки, незаконное травматическое оружие, печати юридических лиц, компьютеры, средства связи.

Суд отправил под стражу 19 задержанных, еще одному избрал меру пресечения в виде ограничения свободы.

Ранее в Барнауле правоохранители изъяли 60 тысяч сим-карт, с которых зарубежные мошенники звонили россиянам.

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В МВД назвали самый распространенный вид мошенничества в Алтайском крае

Жители края по-прежнему "любят" поговорить с аферистами по телефону
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Новосибирская область Мошенники томская область

Комментарии 6

Avatar Picture
ВВП

19:55:54 25-07-2025

«Мошенники с помощью украинских кол-центров систематически вымогали у российских граждан денежные средства», – сообщили в спецслужбах.----- Я не Ванга но предсказываю, как они будут плакать в суде, что они бедные, несчастные, последнюю корку хлеба доедают, будут давить на психику суда, что на попечении у них несовершеннолетние дети и их осуждение окажет психологическое воздействие на их дальнейшую жизнь, (это стёб), поэтому понять простить, оказать материальную помощь.Либеральное общество, с муками мы долго его строили.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:14:39 25-07-2025

ВВП (19:55:54 25-07-2025) «Мошенники с помощью украинских кол-центров систематически в... Банки и банковские, как всегда, в стороне.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:20:02 26-07-2025

Гость (21:14:39 25-07-2025) Банки и банковские, как всегда, в стороне.... У кого-то переводы по 15 тыс и маленькие суммы блокируют карты, а мошенники миллионами переводят!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:59 26-07-2025

Ого, сработали. Неужели могут. А говорили, невозможно. Прям прецедент

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Окси

10:51:29 28-07-2025

Молодцы, правоохранительные органы, оперативная и качественная работа! Побольше ловите этих дармоедов и тунеядцев, которые вредят общесту

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:36 04-08-2025

Окси (10:51:29 28-07-2025) Молодцы, правоохранительные органы, оперативная и качественн... случайно поди попались преступники, у меня заявление на мошеничество не приняли, сказали, раз госуслуги не взломали, то гуляйте, дела не заведем. Даже не захотели взять номера телефонов, с которых звонили мошенники...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров