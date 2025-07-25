На Алтае задержали жителей, причастных к работе мошеннических кол-центров

Также задержания провели в соседних Томской и Новосибирской областях

25 июля 2025, 17:20, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае задержали 20 человек, причастных более чем к 30 эпизодам дистанционных мошенничеств на сумму свыше 200 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

«Мошенники с помощью украинских кол-центров систематически вымогали у российских граждан денежные средства», – сообщили в спецслужбах.

У задержанных изъяли автомобили премиум-класса, деньги и криптовалюту, ювелирные украшения, наркотики, долговые расписки, незаконное травматическое оружие, печати юридических лиц, компьютеры, средства связи.

Суд отправил под стражу 19 задержанных, еще одному избрал меру пресечения в виде ограничения свободы.

Ранее в Барнауле правоохранители изъяли 60 тысяч сим-карт, с которых зарубежные мошенники звонили россиянам.