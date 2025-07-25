На Алтае задержали жителей, причастных к работе мошеннических кол-центров
Также задержания провели в соседних Томской и Новосибирской областях
25 июля 2025, 17:20, ИА Амител
В Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае задержали 20 человек, причастных более чем к 30 эпизодам дистанционных мошенничеств на сумму свыше 200 млн рублей, сообщает "Интерфакс".
«Мошенники с помощью украинских кол-центров систематически вымогали у российских граждан денежные средства», – сообщили в спецслужбах.
У задержанных изъяли автомобили премиум-класса, деньги и криптовалюту, ювелирные украшения, наркотики, долговые расписки, незаконное травматическое оружие, печати юридических лиц, компьютеры, средства связи.
Суд отправил под стражу 19 задержанных, еще одному избрал меру пресечения в виде ограничения свободы.
Ранее в Барнауле правоохранители изъяли 60 тысяч сим-карт, с которых зарубежные мошенники звонили россиянам.
19:55:54 25-07-2025
«Мошенники с помощью украинских кол-центров систематически вымогали у российских граждан денежные средства», – сообщили в спецслужбах.----- Я не Ванга но предсказываю, как они будут плакать в суде, что они бедные, несчастные, последнюю корку хлеба доедают, будут давить на психику суда, что на попечении у них несовершеннолетние дети и их осуждение окажет психологическое воздействие на их дальнейшую жизнь, (это стёб), поэтому понять простить, оказать материальную помощь.Либеральное общество, с муками мы долго его строили.
21:14:39 25-07-2025
ВВП (19:55:54 25-07-2025) «Мошенники с помощью украинских кол-центров систематически в... Банки и банковские, как всегда, в стороне.
00:20:02 26-07-2025
Гость (21:14:39 25-07-2025) Банки и банковские, как всегда, в стороне.... У кого-то переводы по 15 тыс и маленькие суммы блокируют карты, а мошенники миллионами переводят!!
10:17:59 26-07-2025
Ого, сработали. Неужели могут. А говорили, невозможно. Прям прецедент
10:51:29 28-07-2025
Молодцы, правоохранительные органы, оперативная и качественная работа! Побольше ловите этих дармоедов и тунеядцев, которые вредят общесту
12:52:36 04-08-2025
Окси (10:51:29 28-07-2025) Молодцы, правоохранительные органы, оперативная и качественн... случайно поди попались преступники, у меня заявление на мошеничество не приняли, сказали, раз госуслуги не взломали, то гуляйте, дела не заведем. Даже не захотели взять номера телефонов, с которых звонили мошенники...