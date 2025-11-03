В Барнауле запретили парковаться вдоль улицы Балтийской после жалоб жителей
Местные жители часто жаловались на фуры, которые буквально "прописались" здесь
03 ноября 2025, 13:59, ИА Амител
В Барнауле ввели запрет на парковку вдоль улицы Балтийской. После жалоб жителей здесь установили дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена". Об этом сообщает "Толк".
Как отмечает издание, барнаульцы часто жаловались, что вдоль дороги от проспекта Энергетиков до улицы Попова паркуются грузовые автомобили. Со слов местных жителей, из-за фур пешеходы и водители не видят друг друга. Кроме того, было проблематично даже выехать из двора.
«Некоторые фуры здесь просто прописались! Стоят круглосуточно, закрывают обзор. И маршрутки иногда паркуются. Надеемся, что теперь дорога станет чище и безопаснее», – рассказал "Толку" барнаулец, проживающий в соседнем квартале.
14:39:48 03-11-2025
Кто бы это исполнял и тем более контролировал.
14:45:32 03-11-2025
Теперь они стоят на Власихинской от ост. Спортивная до Ашана и плевать, что там автобусные остановки.
16:28:29 03-11-2025
Плохо когда в городе нет хозяина
18:05:42 03-11-2025
Гость (16:28:29 03-11-2025) Плохо когда в городе нет хозяина ... Плохо, когда нет закона.
19:07:30 03-11-2025
Гость (18:05:42 03-11-2025) Плохо, когда нет закона.... закон есть, контроля нет
16:29:33 03-11-2025
Надо что то делать с парковщиками на тротуарах и газонах, ау, администрация! Бросают свои ведра где кому вздумается. Эту проблему нужно решать по всему городу
20:36:37 03-11-2025
Гость (16:29:33 03-11-2025) Надо что то делать с парковщиками на тротуарах и газонах, ау... Государство вообще самоустранилось из многих сфер жизни. Множество законов не работает,гайцов,например,вообще не сыскать. Ассенизаторы в лес годами жижу льют и никто ничего сделать не хочет. И таких примеров масса
21:36:51 03-11-2025
На Радищева стоят знаки остановка запрещена под носом у полиции, а что толку. Как стояли под ними, так и стоят всё время.