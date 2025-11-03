НОВОСТИОбщество

В Барнауле запретили парковаться вдоль улицы Балтийской после жалоб жителей

Местные жители часто жаловались на фуры, которые буквально "прописались" здесь

03 ноября 2025, 13:59, ИА Амител

Остановка запрещена / Фото: vlad vovk / unsplash.com
В Барнауле ввели запрет на парковку вдоль улицы Балтийской. После жалоб жителей здесь установили дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена". Об этом сообщает "Толк".

Как отмечает издание, барнаульцы часто жаловались, что вдоль дороги от проспекта Энергетиков до улицы Попова паркуются грузовые автомобили. Со слов местных жителей, из-за фур пешеходы и водители не видят друг друга. Кроме того, было проблематично даже выехать из двора.

«Некоторые фуры здесь просто прописались! Стоят круглосуточно, закрывают обзор. И маршрутки иногда паркуются. Надеемся, что теперь дорога станет чище и безопаснее», – рассказал "Толку" барнаулец, проживающий в соседнем квартале.

Барнаул Транспорт

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:39:48 03-11-2025

Кто бы это исполнял и тем более контролировал.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:32 03-11-2025

Теперь они стоят на Власихинской от ост. Спортивная до Ашана и плевать, что там автобусные остановки.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:28:29 03-11-2025

Плохо когда в городе нет хозяина

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:42 03-11-2025

Гость (16:28:29 03-11-2025) Плохо когда в городе нет хозяина ... Плохо, когда нет закона.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ал

19:07:30 03-11-2025

Гость (18:05:42 03-11-2025) Плохо, когда нет закона.... закон есть, контроля нет

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:33 03-11-2025

Надо что то делать с парковщиками на тротуарах и газонах, ау, администрация! Бросают свои ведра где кому вздумается. Эту проблему нужно решать по всему городу

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ав

20:36:37 03-11-2025

Гость (16:29:33 03-11-2025) Надо что то делать с парковщиками на тротуарах и газонах, ау... Государство вообще самоустранилось из многих сфер жизни. Множество законов не работает,гайцов,например,вообще не сыскать. Ассенизаторы в лес годами жижу льют и никто ничего сделать не хочет. И таких примеров масса

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:36:51 03-11-2025

На Радищева стоят знаки остановка запрещена под носом у полиции, а что толку. Как стояли под ними, так и стоят всё время.

  1 Нравится
Ответить
