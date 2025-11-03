В Барнауле запретили парковаться вдоль улицы Балтийской после жалоб жителей

Местные жители часто жаловались на фуры, которые буквально "прописались" здесь

03 ноября 2025, 13:59, ИА Амител

В Барнауле ввели запрет на парковку вдоль улицы Балтийской. После жалоб жителей здесь установили дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена". Об этом сообщает "Толк".

Как отмечает издание, барнаульцы часто жаловались, что вдоль дороги от проспекта Энергетиков до улицы Попова паркуются грузовые автомобили. Со слов местных жителей, из-за фур пешеходы и водители не видят друг друга. Кроме того, было проблематично даже выехать из двора.