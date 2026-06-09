В Барнауле запустили подкаст для предпринимателей "Заводим разговор"

В первом выпуске — руководитель стоматологической клиники

09 июня 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGotrXT

Эксперт "Завода" Вера Наумова и директор "Апекса" Александр Новиков / Фото: "Завод"

Коммуникационное агентство "Завод" при поддержке радио Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул запустило новый проект для регионального бизнеса — подкаст "Заводим разговор". Это формат, в рамках которого эксперты по продвижению вместе с собственниками компаний и топ-специалистами разбирают, как выстраивать маркетинговые коммуникации с учетом тенденций рынка и специфики конкретной ниши.

О чем подкаст?

"Заводим разговор" — это подкаст для бизнеса и про бизнес. В отличие от классических интервью, формат строится на профессиональном диалоге: маркетологи и предприниматели обсуждают реальные задачи, с которыми сталкиваются компании при продвижении, разбирают рабочие инструменты и делятся опытом, применимым в условиях регионального рынка.

В каждом выпуске — конкретная отрасль, конкретный герой и конкретные решения. Подкаст ориентирован на собственников бизнеса, руководителей, маркетологов и специалистов, которым важно понимать, как сегодня устроены коммуникации с клиентом и что действительно работает в их сфере.

Герой первого выпуска

Открывает подкаст Александр Новиков — практикующий врач с опытом более 27 лет в хирургической стоматологии и имплантологии, генеральный директор стоматологии "Апекс".

В первом выпуске обсуждают темы, которые актуальны для всей сферы частной медицины:

как медицинской клинике выстраивать доверие пациента в условиях высокой конкуренции;

какую роль играет личный бренд врача и команды в продвижении клиники;

как совмещать врачебную этику и маркетинговые коммуникации;

какие инструменты продвижения реально работают в стоматологии сегодня;

как меняется поведение пациента и его путь к выбору клиники.

Выбор героя для первого выпуска не случаен: частная медицина — одна из самых сложных ниш с точки зрения маркетинга, где требования к этичности коммуникаций, экспертности и репутации особенно высоки. Опыт "Апекса" и личный взгляд Александра Новикова делают разговор полезным не только для коллег по отрасли, но и для предпринимателей из других сфер услуг, работающих с высоким уровнем доверия.

«Запуск подкаста — логичное продолжение работы агентства с региональным бизнес-сообществом. "Завод" специализируется на комплексных коммуникационных решениях для компаний Алтайского края и других регионов и регулярно сталкивается с тем, что предпринимателям не хватает площадки, где можно открыто обсуждать практику продвижения — без рекламных штампов и общих фраз. "Заводим разговор" закрывает эту потребность: дает возможность услышать, как мыслят собственники работающего бизнеса, какие гипотезы они проверяют, что для них работает и почему», — рассказывает руководитель коммуникационного агентства "Завод" Надежда Клаус.

И подчеркивает, что участие экспертов агентства превращает каждый выпуск в практический разбор маркетинговой стратегии конкретной компании и ниши.

Поддержку проекту оказывает Business FM Барнаул — деловая радиостанция, аудитория которой совпадает с целевой аудиторией подкаста: предприниматели, руководители, специалисты, принимающие решения. Совместный формат позволяет выйти за рамки одной площадки и сделать содержание подкаста доступным для широкого делового сообщества региона.

Коммуникационное агентство "Завод"

Адрес: ул. Гвардейская, 1/1, Социалистический пр., 109

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