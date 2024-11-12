В Барнауле завершают реставрацию торгового дома купца Сухова

Полностью восстановление закончат в 2025 году

12 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Универмаг торгового дома Сухова / Фото: amic.ru

В Барнауле убрали высокий забор, установленный вокруг торгового дома купца Сухова в прошлом году. Об этом сообщает "Толк".

Две трети здания-памятника отреставрировал алтайский предприниматель Евгений Лишин. Торговому дому "Сухов и сыновья" вернули первоначальный вид вместе с утраченными стенами, крышей и окнами. Закончить восстановление планируют в 2025 году, однако в ближайшее время готовую часть здания подключат к отоплению. Это позволит заняться его внутренней отделкой.

Металлический забор, на протяжении года огораживавший архитектурный памятник, убрали недавно. Сейчас стены здания полностью открыты со стороны улицы Мало-Тобольской и частично – со стороны Социалистического проспекта. Теперь барнаульский Арбат украшает отреставрированный фасад торгового дома.

"Мы завершили фасадные работы (восстановили старинную кладку и расшивку) и остекление, установили водостоки. Так что необходимость в заборе отпала, и мы его убрали. Осталось отреставрировать небольшой участок со стороны проспекта Социалистического. Здесь также предстоит восстановить крышу и фасад, но эту часть работы мы перенесли на следующий год", – рассказал изданию Евгений Лишин.

В отреставрированной части здания в ближайшее время запустят отопление. После этого собственник приступит к отделке помещений и подготовке этой части памятника к открытию. Согласно намеченному плану, здесь будет ресторан. Однако Лишин пока не раскрыл, каким будет заведение.

Реставрация памятника идет уже три года. За это время строители восстановили несущие конструкции в пострадавшей части объекта и возвели над ним крышу. Перед этим с территории вывезли более 200 КамАЗов мусора. Также восстановили старинную кладку: для внешних слоев использовали предварительно очищенные старинные кирпичи, а в центр уложили современные.

Ранее в Барнауле на пешеходной части улицы Мало-Тобольской установили бронзовый памятник Василию Сухову. Его авторы – Михаил и Сергей Кульгачевы.