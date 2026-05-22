В Барнауле завершился снос аварийной двухэтажки на улице Карагандинской
Дом был построен в 1945 году
22 мая 2026, 12:33, ИА Амител
Снос аварийной двухэтажки / Фото: barnaul.org
В Барнауле завершили снос еще одного аварийного жилого дома. Речь идет о здании на улице Карагандинской, 5. Об этом сообщили в городской администрации.
Дом был построен в 1945 году. В 2022-м его признали аварийным и расселили.
Как уточнили в мэрии, жильцов переселили в рамках муниципальной программы "Барнаул — комфортный город".
После завершения расселения здание демонтировали.
13:58:39 22-05-2026
Из текста статьи выходит, что снос продолжался года четыре
15:26:38 22-05-2026
ДМВ (13:58:39 22-05-2026) Из текста статьи выходит, что снос продолжался года четыре ... От расселения до сноса иногда проходят десятилетия.
14:17:19 22-05-2026
Можно узнать,что предлагают жильцам при расселении в комфортном городе?Судя по комментариями,люди готовы жить в заваливающихся домах,не хотят переезжать. Почему???
15:07:12 22-05-2026
Гость (14:17:19 22-05-2026) Можно узнать,что предлагают жильцам при расселении в комфорт... Здесь- шаговая доступность пр.Ленина, Калинина, С западной, а предлагают к чёрту на куличики.
18:04:06 22-05-2026
Гость (14:17:19 22-05-2026) Можно узнать,что предлагают жильцам при расселении в комфорт... боюсь что переселяют в ихние же погреба. Или думаете в самом деле в новые квартиры?
17:44:28 22-05-2026
Написано, муниципальная программа "Барнаул — комфортный город". Значит ,предлагают качественное хорошее жилье. Вразы лучше этих развалюх!