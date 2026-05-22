В Барнауле завершился снос аварийной двухэтажки на улице Карагандинской

Дом был построен в 1945 году

22 мая 2026, 12:33, ИА Амител

Снос аварийной двухэтажки / Фото: barnaul.org

В Барнауле завершили снос еще одного аварийного жилого дома. Речь идет о здании на улице Карагандинской, 5. Об этом сообщили в городской администрации.

Дом был построен в 1945 году. В 2022-м его признали аварийным и расселили.

Как уточнили в мэрии, жильцов переселили в рамках муниципальной программы "Барнаул — комфортный город".

После завершения расселения здание демонтировали.