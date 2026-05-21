Более 400 жителей Алтайского края переселят из аварийного жилья в 2026 году

На реализацию программы направят 792,4 миллиона рублей

21 мая 2026, 18:33, ИА Амител

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В Алтайском крае в 2026 году продолжат расселение аварийного жилья. Власти региона планируют переселить более 400 человек. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

По словам главы региона, на реализацию программы направят 792,4 миллиона рублей. Из краевого бюджета выделят 432,9 миллиона рублей, еще 359,5 миллиона поступят из федерального бюджета. Финансирование предоставляется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В общей сложности в этом году планируется расселить 414 жителей Алейска, Барнаула, Бийска, Рубцовска, Славгорода, Змеиногорского округа, а также Алейского района, Егорьевского района, Косихинского района, Локтевского района, Мамонтовского района и Тальменского района.

Речь идет о 228 жилых помещениях общей площадью 8,9 тысячи квадратных метров.