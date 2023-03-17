В Барнауле женщина получила условный срок за кражу телефона и карты у своей подруги

Жительница краевой столицы потратила деньги знакомой в магазинах и барах

17 марта 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ленинский районный суд Барнаула рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы краевой столицы, которая похитила мобильный телефон и карту из сумки подруги, а после потратила её деньги в магазинах и барах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По информации обвинения, женщина причинила своей подруге имущественный ущерб на сумму свыше 17 тысяч рублей.

Сторона обвинения предоставила достаточные доказательства вины подсудимой и суд назначил ей два года и пять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.