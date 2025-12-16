В Барнауле жителей элитного ЖК "уже обрадовали" двойным повышением тарифов на тепло

В итоге в 2026 году стоимость отопления в домах на берегу Оби подорожает на 1,4 тыс. рублей за одну гигакалорию

16 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

ЖК "Аквамарин" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле жителей жилищного комплекса "Аквамарин", расположенного на берегу Оби, предупредили о повышении тарифов на тепло в первом и втором полугодии 2026 года, сообщает "Инцидент Барнаул".

«А нас уже обрадовали!» – рассказала местная жительница и опубликовала фотографию объявления.

В объявлении говорится, что в 2026 году ООО "ТеплоСнаб", обслуживающее ЖК, будет применять следующие предельные уровни цены на тепловую энергию (мощность):

с 01.01.2026 по 30.06.2026 – 4,775,54 руб/Гкал (НДС не облагается);

с 01.07.2026 по 31.12.2026 – 5,178,34 руб/Гкал (НДС не облагается).

Объявление в ЖК "Аквамарин" / Фото: "Инцидент Барнаул"

Как сообщается на сайте "ТеплоСнаб", сейчас тариф на тепловую энергию составляет 3729,73 руб/Гкал, повышали его несколько месяцев назад – в период с 01.07.2025 по 31.12.2025. Судя по этим данным, отопление в ЖК в 2026 году подорожает на 38,8%.

Напомним, в Барнауле в домах, которых обслуживает СГК, тариф на отопление в 2026 году предварительно вырастет на 11,5%. Кстати, повышение будет не 1 июля, как обычно, а 1 октября.