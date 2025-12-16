В Барнауле жителей элитного ЖК "уже обрадовали" двойным повышением тарифов на тепло
В итоге в 2026 году стоимость отопления в домах на берегу Оби подорожает на 1,4 тыс. рублей за одну гигакалорию
В Барнауле жителей жилищного комплекса "Аквамарин", расположенного на берегу Оби, предупредили о повышении тарифов на тепло в первом и втором полугодии 2026 года, сообщает "Инцидент Барнаул".
«А нас уже обрадовали!» – рассказала местная жительница и опубликовала фотографию объявления.
В объявлении говорится, что в 2026 году ООО "ТеплоСнаб", обслуживающее ЖК, будет применять следующие предельные уровни цены на тепловую энергию (мощность):
- с 01.01.2026 по 30.06.2026 – 4,775,54 руб/Гкал (НДС не облагается);
- с 01.07.2026 по 31.12.2026 – 5,178,34 руб/Гкал (НДС не облагается).
Как сообщается на сайте "ТеплоСнаб", сейчас тариф на тепловую энергию составляет 3729,73 руб/Гкал, повышали его несколько месяцев назад – в период с 01.07.2025 по 31.12.2025. Судя по этим данным, отопление в ЖК в 2026 году подорожает на 38,8%.
Напомним, в Барнауле в домах, которых обслуживает СГК, тариф на отопление в 2026 году предварительно вырастет на 11,5%. Кстати, повышение будет не 1 июля, как обычно, а 1 октября.
бггг)) новогодняя пасхалочка ))
Ничего страшного, там не бедняки живут
Гость (12:22:30 16-12-2025) Ничего страшного, там не бедняки живут ... Я не из "жиробасов", но позвольте напомнить:
"Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать."
Мартин Нимеллер
Там жиробасы живут, пусть платят. Проход к реке перегородили своим забором, оставив малюсенькую калиточку или в обход тащись. А что, им же хорошо, а на остальных им плевать. Вот и остальным плевать на их проблемы.
12:59:02 16-12-2025
Гость (12:23:23 16-12-2025) Там жиробасы живут, пусть платят. Проход к реке перегородили... если бы это только их коснулось. Думаю скоро всем такие же бумажки напишут
Жители сбегут оттель...
А что другое можно ожидать в стекловатных человейниках, построенных по турецким и китайским проектам для климата как в Анталии с панорамным остеклением от пола до потолка и с внешними стенами в один силикатный блок? Другой вопрос, что так уже застроен весь город, а значит коснётся буквально всех!
Гость (13:29:22 16-12-2025) А что другое можно ожидать в стекловатных человейниках, пост... Даже у кого тепло в доме повысят, жадность не имеет границ.
джингл беллз, чо
Не радуйтесь, подождите декабрьские квитанции.
что-то дорогое тепло, всего раза в полтора дешевле, чем электричеством топить :/
5,178,34 р. это хотелки. Реальные затраты скрыввют. Сколько надо сжечь угля, чтобы получить 1 Гкалл тепла и сколько этот уголь будет стоить. 70 кг кузбасского угля дают 1 Гкалл тепла.
Гость (15:52:19 16-12-2025) 5,178,34 р. это хотелки. Реальные затраты скрыввют. Сколько ... в аквамарине уголь не жгут. газовая котельная своя собственная, расчетчик.
Гость (15:52:19 16-12-2025) 5,178,34 р. это хотелки. Реальные затраты скрыввют. Сколько ... Эти домишки газом отапливаются от мини котельной. Сделаны из хороших стройматериалов и качественно!
Гость (15:52:19 16-12-2025) 5,178,34 р. это хотелки. Реальные затраты скрыввют. Сколько ... Там нет угля, у них своя газовая котельная. И наверняка хозяин ее просто решил состричь еще денежек.
Затрата на тепло 1 тысяча, а выставляют 5 тысяч.
Гость (16:00:57 16-12-2025) Затрата на тепло 1 тысяча, а выставляют 5 тысяч.... Просто бизнес.
Не нравится - походи по базару, поищи другую котельную для своего дома.
вас это повышение тоже касается)))
У них же своя котельная, на газе, к городской системе отопления они не имеют никакого отношения.
ну там свой городок, своя котельная станция газовая, куча обслуги дома, помимо коммуналки. И вообще зачем чужие деньги то считаете? как-нибудь разберутся там жители наверное и без вас тут, тоже мне. Там половина ЖК в Манжероке на выходных живет-катается, по 44 000 сутки номер помимо пасса на горах. не переживайте за нас, короче