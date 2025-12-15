Стало известно, когда и на сколько вырастут тарифы на отопление в Алтайском крае

Рост тарифа предварительно составит 11,5%, а привычная дата повышения с июля сместится на осень

15 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

С 1 октября 2026 года в Алтайском крае планируется повышение тарифов на тепловую энергию. Предварительный рост оценивается в 11,5%. Таким образом, изменится не только сумма в квитанциях, но и привычный график: повышение произойдет не с 1 июля, как обычно, а на три месяца позже.

О нововведении сообщил генеральный директор "СГК-Алтай" Игорь Лузанов. Окончательный процент повышения будет утвержден регулирующими органами, но не выйдет за пределы, установленные законодательством.

Он также пояснил различия в тарифах между населенными пунктами. Например, в Барнауле цена за 1 Гкал сегодня равна 3218 рублям. Это ниже, чем в малых городах края, но выше, чем в крупных сибирских мегаполисах. Разница обусловлена плотностью жилой застройки и численностью населения, что напрямую влияет на себестоимость производства и подачи тепла.