Стало известно, когда и на сколько вырастут тарифы на отопление в Алтайском крае
Рост тарифа предварительно составит 11,5%, а привычная дата повышения с июля сместится на осень
15 декабря 2025, 17:35, ИА Амител
С 1 октября 2026 года в Алтайском крае планируется повышение тарифов на тепловую энергию. Предварительный рост оценивается в 11,5%. Таким образом, изменится не только сумма в квитанциях, но и привычный график: повышение произойдет не с 1 июля, как обычно, а на три месяца позже.
О нововведении сообщил генеральный директор "СГК-Алтай" Игорь Лузанов. Окончательный процент повышения будет утвержден регулирующими органами, но не выйдет за пределы, установленные законодательством.
Он также пояснил различия в тарифах между населенными пунктами. Например, в Барнауле цена за 1 Гкал сегодня равна 3218 рублям. Это ниже, чем в малых городах края, но выше, чем в крупных сибирских мегаполисах. Разница обусловлена плотностью жилой застройки и численностью населения, что напрямую влияет на себестоимость производства и подачи тепла.
18:06:15 15-12-2025
Может пора газовые котельные ставить в каждом доме раз тепло только растет?
19:59:25 15-12-2025
Гость (18:06:15 15-12-2025) Может пора газовые котельные ставить в каждом доме раз тепло... Замечательная идея .Тем более, что газ не дает копоти в отличие от угля. И не надо десятки км улиц перекапывать, и трубы менять, а они ,гады, все-равно лопаются.
15:02:52 16-12-2025
Гость (18:06:15 15-12-2025) Может пора газовые котельные ставить в каждом доме раз тепло... Для поклонников автономных котельных сегодня на амике статья: https://www.amic.ru/news/v-barnaule-zhiteley-elitnogo-zhk-uzhe-obradovali-dvoynym-povysheniem-tarifov-na-teplo-574503.
Как вам 5 с ишним тысяч с 1-го июля за гига калорию? Уже бежите оформляться обратно в родную СГК?
18:10:27 15-12-2025
Износ трубопроводов в городе составляет 77%. И двойные тарифы на тепло. Где деньги Зин?
07:33:29 16-12-2025
Гость (18:10:27 15-12-2025) Износ трубопроводов в городе составляет 77%. И двойные тариф... На офшорах.
18:20:21 15-12-2025
Очередную яхту строить дорого? Совсем озверели!
20:35:40 15-12-2025
Так уходим в лес по однлму ни налогов ни комуналки - а что делать Одно не понять если в городе платят за квартиру только 70 % так выходит за остальных 30% неплательщиков тоже мы платим - чет арифметика какая то мутная.
20:47:18 15-12-2025
Порадовали! В июле то отопления нет от слова совсем. Подают отопление в сентябре. Отсюда и повышение на октябрь. Это очередной маркетинговый ход- типа как на ценниках: не 1000 рублей кг чего-то, а 99,99 руб. сто грамм.
20:48:44 15-12-2025
И еще местный начальник свои 5% накинет.
21:53:06 15-12-2025
Как раз после выборов в сентябре и подымут.
09:25:10 16-12-2025
Так если трубы варить по три раза за год на одном и том же месте, конечно, расходы будут большие - тут и обоснование повышения тарифов, народ заплатит. Кто-то вообще контролирует, как СГК выполняет свои работы? Может надо провести аудит обоснованности повышения, прежде чем повышать? А за некачественно выполненные работы устанавливать мораторий на повышение тарифов минимум на год.
10:30:12 16-12-2025
Господи, вот хоть бы раз сказали: "В этом году не будет повышения стоимости коммунальных платежей!" У нас вообще как-то интересно: коммуналка самая дорогая из крупных сибирских мегаполисов, налоговая ставка тоже выше, чем у соседей. Только зарплаты самые низкие. А так все прекрасно!
12:28:22 16-12-2025
так аквамарин отапливается как раз собственной газовой котельной