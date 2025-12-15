НОВОСТИОбщество

Стало известно, когда и на сколько вырастут тарифы на отопление в Алтайском крае

Рост тарифа предварительно составит 11,5%, а привычная дата повышения с июля сместится на осень

15 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru
С 1 октября 2026 года в Алтайском крае планируется повышение тарифов на тепловую энергию. Предварительный рост оценивается в 11,5%. Таким образом, изменится не только сумма в квитанциях, но и привычный график: повышение произойдет не с 1 июля, как обычно, а на три месяца позже.

О нововведении сообщил генеральный директор "СГК-Алтай" Игорь Лузанов. Окончательный процент повышения будет утвержден регулирующими органами, но не выйдет за пределы, установленные законодательством.

Он также пояснил различия в тарифах между населенными пунктами. Например, в Барнауле цена за 1 Гкал сегодня равна 3218 рублям. Это ниже, чем в малых городах края, но выше, чем в крупных сибирских мегаполисах. Разница обусловлена плотностью жилой застройки и численностью населения, что напрямую влияет на себестоимость производства и подачи тепла.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

18:06:15 15-12-2025

Может пора газовые котельные ставить в каждом доме раз тепло только растет?

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

19:59:25 15-12-2025

Гость (18:06:15 15-12-2025) Может пора газовые котельные ставить в каждом доме раз тепло... Замечательная идея .Тем более, что газ не дает копоти в отличие от угля. И не надо десятки км улиц перекапывать, и трубы менять, а они ,гады, все-равно лопаются.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:52 16-12-2025

Гость (18:06:15 15-12-2025) Может пора газовые котельные ставить в каждом доме раз тепло... Для поклонников автономных котельных сегодня на амике статья: https://www.amic.ru/news/v-barnaule-zhiteley-elitnogo-zhk-uzhe-obradovali-dvoynym-povysheniem-tarifov-na-teplo-574503.

Как вам 5 с ишним тысяч с 1-го июля за гига калорию? Уже бежите оформляться обратно в родную СГК?

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:10:27 15-12-2025

Износ трубопроводов в городе составляет 77%. И двойные тарифы на тепло. Где деньги Зин?

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:33:29 16-12-2025

Гость (18:10:27 15-12-2025) Износ трубопроводов в городе составляет 77%. И двойные тариф... На офшорах.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:21 15-12-2025

Очередную яхту строить дорого? Совсем озверели!

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:35:40 15-12-2025

Так уходим в лес по однлму ни налогов ни комуналки - а что делать Одно не понять если в городе платят за квартиру только 70 % так выходит за остальных 30% неплательщиков тоже мы платим - чет арифметика какая то мутная.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:47:18 15-12-2025

Порадовали! В июле то отопления нет от слова совсем. Подают отопление в сентябре. Отсюда и повышение на октябрь. Это очередной маркетинговый ход- типа как на ценниках: не 1000 рублей кг чего-то, а 99,99 руб. сто грамм.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:48:44 15-12-2025

И еще местный начальник свои 5% накинет.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:06 15-12-2025

Как раз после выборов в сентябре и подымут.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:25:10 16-12-2025

Так если трубы варить по три раза за год на одном и том же месте, конечно, расходы будут большие - тут и обоснование повышения тарифов, народ заплатит. Кто-то вообще контролирует, как СГК выполняет свои работы? Может надо провести аудит обоснованности повышения, прежде чем повышать? А за некачественно выполненные работы устанавливать мораторий на повышение тарифов минимум на год.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:12 16-12-2025

Господи, вот хоть бы раз сказали: "В этом году не будет повышения стоимости коммунальных платежей!" У нас вообще как-то интересно: коммуналка самая дорогая из крупных сибирских мегаполисов, налоговая ставка тоже выше, чем у соседей. Только зарплаты самые низкие. А так все прекрасно!

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:22 16-12-2025

так аквамарин отапливается как раз собственной газовой котельной

  Ответить
Ответить
