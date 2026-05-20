В ожидании перемен. Как выглядит аллея на Южном в Барнауле перед благоустройством

Совсем скоро сюда зайдет тяжелая техника, а пока мы запечатлели нынешнее состояние места отдыха, которое готовится к кардинальному преображению

20 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Аллея имени Чепурко / Фото: amic.ru

Центральная зеленая зона поселка Южного в границах улиц Чайковского и Куйбышева замерла в преддверии масштабной реконструкции. В прошлом году этот объект стал победителем общегородского онлайн-голосования, собрав поддержку около 11 тысяч барнаульцев.

Работы пройдут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" (федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"), а выполнять их будет подрядная организация ООО "ССК". Все благоустройство территории планируется разделить на три этапа, и первый из них затронет аллею имени А.И. Чепурко. Как сообщили заместитель председателя городского комитета по благоустройству Ольга Беккер и глава Южной поселковой администрации Алексей Лихачев, здесь полностью обновят покрытие пешеходной зоны, применив разное мощение для разных зон, смонтируют новое освещение, установят современные лавочки и высадят молодые деревья.

Эскизный проект / Источник: barnaul.org

В последующие годы строителям предстоит обновить площадь у ДК "Южный" и территорию Мемориала погибшим в локальных войнах.