В ожидании перемен. Как выглядит аллея на Южном в Барнауле перед благоустройством
Совсем скоро сюда зайдет тяжелая техника, а пока мы запечатлели нынешнее состояние места отдыха, которое готовится к кардинальному преображению
20 мая 2026, 07:00, ИА Амител
Центральная зеленая зона поселка Южного в границах улиц Чайковского и Куйбышева замерла в преддверии масштабной реконструкции. В прошлом году этот объект стал победителем общегородского онлайн-голосования, собрав поддержку около 11 тысяч барнаульцев.
Работы пройдут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" (федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"), а выполнять их будет подрядная организация ООО "ССК". Все благоустройство территории планируется разделить на три этапа, и первый из них затронет аллею имени А.И. Чепурко. Как сообщили заместитель председателя городского комитета по благоустройству Ольга Беккер и глава Южной поселковой администрации Алексей Лихачев, здесь полностью обновят покрытие пешеходной зоны, применив разное мощение для разных зон, смонтируют новое освещение, установят современные лавочки и высадят молодые деревья.
В последующие годы строителям предстоит обновить площадь у ДК "Южный" и территорию Мемориала погибшим в локальных войнах.
07:54:32 20-05-2026
Цветы нужны. Цветыыыыыы!!!
08:21:37 20-05-2026
И деревянные павильоны совершенно не нужны.
13:42:45 20-05-2026
в центре круга определенно не хватает скульптуры. Арт-резеденция Носорог готова к предложениям и идеям. Изготовим скульптуру не дорого, качественно и в короткие сроки. Большой опыт, на сайте есть портфолио.
16:29:33 20-05-2026
не хватает скульптуры --- Типа мужика с шестеренкой или мужика с саквояжем?)
18:03:11 20-05-2026
Напишите материал почему не будет ремонта дворов в 2026 году
18:27:33 20-05-2026
Гость (18:03:11 20-05-2026) Напишите материал почему не будет ремонта дворов в 2026 году... Денег нет, но вы держитесь. (с)
10:47:21 23-05-2026
Жесть ! Какой дурак это придумал. Нормальный асфальт был. Очередной попил. Администрация походу продажная. Была ограда вокруг стадиона , чуть подлатать надо было. Ограда вокруг больницы тоже. Гады. Одним словом