В Барнауле благоустроят три общественные территории за 200 млн рублей
Работы пройдут в парке им. Ленина, на ул. Шумакова, 9, и на территории у ДК "Южный"
14 апреля 2026, 12:02, ИА Амител
Вячеслав Франк провел совещание, на котором обсудили, как будут убирать, озеленять и благоустраивать Барнаул в ближайшие месяцы. Участие в разговоре приняли руководители профильных комитетов, депутаты, общественники и главы районных администраций.
Председатель комитета по благоустройству Петр Воронков подчеркнул, что работы предстоит много, но город к ней готов:
«В целях наведения санитарного порядка традиционно в период с 1 по 30 апреля проводится месячник весенней санитарной очистки территории города Барнаула. В рамках месячника будет проведено пять акций "чистый четверг", более 120 экологических акций, в том числе всероссийская акция "Вода России", в рамках которой будут очищены водоохранные зоны рек Обь, Барнаулка, Пивоварка, Ляпиха, Власиха», — сказал он.
Общегородской субботник намечен на 24 апреля. Ожидается, что в нем примут участие более 30 тысяч человек. В этот день запланировано не менее 30 экологических акций, включая посадку деревьев.
Руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев призвал барнаульцев не оставаться равнодушными. Он отметил, что сотни людей постоянно участвуют в субботниках, и такая активность нужна во всех городских парках, особенно в "Юбилейном".
«Для этого не обязательно даже иметь инвентарь — достаточно просто взять пакет. Чистота и благополучие нашего города — это общее дело!» — подчеркнул Вакаев.
Председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков рассказал о работах по озеленению. В этом году муниципальное учреждение высадит на городские клумбы более 275 тысяч корней рассады цветов.
«С 5 мая мы приступим к подготовке цветников к посадке, а с 7 мая начнем высаживать однолетники. Завершить посадку планируем к 26 июня», — уточнил он, добавив, что в текущем году запланировано посадить три тысячи деревьев и кустарников.
Также Воронков отметил, что Барнаул ежегодно с 2020 года участвует в международной акции "Сад памяти", высаживая деревья в преддверии Дня Победы. Вячеслав Франк поручил комитету по благоустройству проработать план проведения этого мероприятия во всех районах города.
Отдельное внимание на совещании уделили благоустройству общественных территорий. В этом году в рамках нацпроекта на эти цели предусмотрено 200,6 миллиона рублей. Как уточнил Воронков, продолжатся работы в парке имени Ленина и на территории на улице Шумакова, 9.
«Начнем благоустройство общественной территории, расположенной в границах улиц Чайковского и Куйбышева. Данная территория включает в себя четыре локации: участок вблизи Дворца культуры "Южный", площадь с фонтаном, Мемориал погибшим в локальных войнах и аллею им. А.И. Чепурко», — рассказал он.
Председатель комитета по развитию предпринимательства Наталья Кротова доложила о взаимодействии с бизнесом. По ее словам, уже начато формирование дорожной карты по благоустройству предприятий потребительского рынка на 2026 год.
«Карта включает в себя ремонт фасадов, покраску ограждений, вазонов, урн, удаление надписей, цветочное оформление, обустройство плиточным покрытием — всего 143 объекта», — сообщила Кротова.
В рамках месячника организована уборка прилегающих территорий силами предприятий. Также администрации районов запланировали очистку и ремонт бесплатных торговых лотков для пенсионеров.
Вячеслав Франк назвал такую практику показателем ответственного отношения предпринимателей к истории нашей Родины и поручил комитету совместно с районными администрациями продолжить эту работу.
13:25:21 14-04-2026
А когда будут убирать песок с пр-тов Ленина, Красноармейского, Строителей? С зимы еще лежит и в ливневку скоро потечет.
В этом году, как никогда, грязно в городе: грязь не только на дорогах, но и на тротуарах после щедрой зимней посыпки
16:41:03 14-04-2026
Гость (13:25:21 14-04-2026) А когда будут убирать песок с пр-тов Ленина, Красноармейског... Из-за строек в центре и старом городе в разы увеличилось количество камазов, перевозящих песок и аналогичные материалы. И хотя бы один закрывал кузов тентом. Но нет.
А потом удивляемся, почему город в песке.
14:54:01 14-04-2026
А туалето-то будут?
16:20:32 14-04-2026
Двести!!!! миллионов!!!! чтобы валежник вывезти и цветы посадить?????? где НКВД????
16:32:32 14-04-2026
Гость (16:20:32 14-04-2026)где НКВД... они в афиге
16:39:39 14-04-2026
Думаю дачники за 200 млн рублей привели бы весь город в порядок, и еще бы за выделенный участок дрались, чтобы другой не залез))))). У нас так, чем шире и глубже дыры на дорогах, тем больше траты. Россия!