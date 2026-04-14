В Барнауле благоустроят три общественные территории за 200 млн рублей

Работы пройдут в парке им. Ленина, на ул. Шумакова, 9, и на территории у ДК "Южный"

14 апреля 2026, 12:02, ИА Амител

Вячеслав Франк провел совещание, на котором обсудили, как будут убирать, озеленять и благоустраивать Барнаул в ближайшие месяцы. Участие в разговоре приняли руководители профильных комитетов, депутаты, общественники и главы районных администраций.

Председатель комитета по благоустройству Петр Воронков подчеркнул, что работы предстоит много, но город к ней готов:

«В целях наведения санитарного порядка традиционно в период с 1 по 30 апреля проводится месячник весенней санитарной очистки территории города Барнаула. В рамках месячника будет проведено пять акций "чистый четверг", более 120 экологических акций, в том числе всероссийская акция "Вода России", в рамках которой будут очищены водоохранные зоны рек Обь, Барнаулка, Пивоварка, Ляпиха, Власиха», — сказал он.

Общегородской субботник намечен на 24 апреля. Ожидается, что в нем примут участие более 30 тысяч человек. В этот день запланировано не менее 30 экологических акций, включая посадку деревьев.

Руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев призвал барнаульцев не оставаться равнодушными. Он отметил, что сотни людей постоянно участвуют в субботниках, и такая активность нужна во всех городских парках, особенно в "Юбилейном".

«Для этого не обязательно даже иметь инвентарь — достаточно просто взять пакет. Чистота и благополучие нашего города — это общее дело!» — подчеркнул Вакаев.

Председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков рассказал о работах по озеленению. В этом году муниципальное учреждение высадит на городские клумбы более 275 тысяч корней рассады цветов.

«С 5 мая мы приступим к подготовке цветников к посадке, а с 7 мая начнем высаживать однолетники. Завершить посадку планируем к 26 июня», — уточнил он, добавив, что в текущем году запланировано посадить три тысячи деревьев и кустарников.

Также Воронков отметил, что Барнаул ежегодно с 2020 года участвует в международной акции "Сад памяти", высаживая деревья в преддверии Дня Победы. Вячеслав Франк поручил комитету по благоустройству проработать план проведения этого мероприятия во всех районах города.

Отдельное внимание на совещании уделили благоустройству общественных территорий. В этом году в рамках нацпроекта на эти цели предусмотрено 200,6 миллиона рублей. Как уточнил Воронков, продолжатся работы в парке имени Ленина и на территории на улице Шумакова, 9.

«Начнем благоустройство общественной территории, расположенной в границах улиц Чайковского и Куйбышева. Данная территория включает в себя четыре локации: участок вблизи Дворца культуры "Южный", площадь с фонтаном, Мемориал погибшим в локальных войнах и аллею им. А.И. Чепурко», — рассказал он.

Председатель комитета по развитию предпринимательства Наталья Кротова доложила о взаимодействии с бизнесом. По ее словам, уже начато формирование дорожной карты по благоустройству предприятий потребительского рынка на 2026 год.

«Карта включает в себя ремонт фасадов, покраску ограждений, вазонов, урн, удаление надписей, цветочное оформление, обустройство плиточным покрытием — всего 143 объекта», — сообщила Кротова.

В рамках месячника организована уборка прилегающих территорий силами предприятий. Также администрации районов запланировали очистку и ремонт бесплатных торговых лотков для пенсионеров.

Вячеслав Франк назвал такую практику показателем ответственного отношения предпринимателей к истории нашей Родины и поручил комитету совместно с районными администрациями продолжить эту работу.