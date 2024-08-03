В Белокурихе пожарные спасли женщину, которая на горе повредила ногу

Пострадавшая не смогла идти самостоятельно и ее пришлось эвакуировать на носилках

03 августа 2024, 12:48, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

Пожарные помогли женщине на горе Круглая в Белокурихе, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

Во время прогулки женщина получила травму ноги и не смогла продолжить спуск самостоятельно. Прибывшие на помощь сотрудники 46-й пожарно-спасательной части на носилках эвакуировали женщину и передали медикам.

В июле в Горном Алтае спасли барнаульца, который заблудился в горах.