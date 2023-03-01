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В Белоруссии задержали 200 подростков из "ЧВК Рёдан"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

01 марта 2023, 09:00, ИА Амител

Сторонники "Рёдана" / Фото: сообщество "ЧВК Рёдан" во "ВКонтакте"
Сторонники "Рёдана" / Фото: сообщество "ЧВК Рёдан" во "ВКонтакте"

В белорусском городе Гомеле милиция задержала 200 подростков из неформальной молодёжной группировки "ЧВК Рёдан", сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики. 

"Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек", – говорится в сообщении.

При этом 183 задержанных – несовершеннолетние. Подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше, дополнительно грозит административная ответственность. 

Правоохранители проводят проверку, а также устанавливают причастных к организации незаконной массовой акции, рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

"ЧВК Рёдан" "прославилась" драками в торговых центрах. 19 февраля они подрались с "группой спортсменов" в московском ТРЦ "Авиапарк", 26 февраля устроили драку в петербургском ТРК "Галерея" с околофутбольщиками. После этого облавы на "рёдановцев" были по всей России. 

На днях стало известно, что драки с участием представителей движения "ЧВК Рёдан" могут произойти и в Барнауле.

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Комментарии 5

  • Давно пора и нам так же сделать. Вседозволенность и безнаказанность она только к бардаку и приводит.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Вседозволенность "власти" и безнаказанность гопников, которых сейчас эта "власть" подтянула для расправы над безобидными анимешниками?
    01 марта, Гость   Ответить
  • У батьки посложней хулиганить
    01 марта, Гость   Ответить
  • Там сложней безобразничать
    01 марта, Гость   Ответить
  • Напрасно. не репрессии а возглавить их, направить в нужное русло и привить им нужную для страны мотивацию.И они в это сложное время Белоруси пригодятся и будут в первых рядах ее защитников. Не повторяйте дурь вытворяемую в России. По насосдавали всякой фигни под разного рода вывесками юнармия, кадетские классы, другие, первые, новые и другая муть вгатили в них сотни миллиардов а коснулось защиты России и добровольцами простые русские обычные активные парни но не с этой мишуры придуманной властью.
    02 марта, Гость   Ответить
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