В Белоруссии задержали 200 подростков из "ЧВК Рёдан"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

01 марта 2023, 09:00, ИА Амител

Сторонники "Рёдана" / Фото: сообщество "ЧВК Рёдан" во "ВКонтакте"

В белорусском городе Гомеле милиция задержала 200 подростков из неформальной молодёжной группировки "ЧВК Рёдан", сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

"Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек", – говорится в сообщении.

При этом 183 задержанных – несовершеннолетние. Подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше, дополнительно грозит административная ответственность.

Правоохранители проводят проверку, а также устанавливают причастных к организации незаконной массовой акции, рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

"ЧВК Рёдан" "прославилась" драками в торговых центрах. 19 февраля они подрались с "группой спортсменов" в московском ТРЦ "Авиапарк", 26 февраля устроили драку в петербургском ТРК "Галерея" с околофутбольщиками. После этого облавы на "рёдановцев" были по всей России.

На днях стало известно, что драки с участием представителей движения "ЧВК Рёдан" могут произойти и в Барнауле.