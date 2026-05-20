Барнаульца наказали за незаконный запуск квадрокоптера возле бийской телевышки
Были нарушены федеральные правила использования воздушного пространства
20 мая 2026, 11:46, ИА Амител
Жителя Барнаула оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера в Бийске. Нарушение выявила Барнаульская транспортная прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Как установили сотрудники надзорного ведомства, в 2026 году мужчина запустил беспилотник в районе поселка Нагорного, не получив обязательного разрешения органов местного самоуправления.
Достопримечательности поселка: телецентр, Нагорный сквер, сквер имени Геннадия Карпушкина, дом культуры, мемориал ВОВ.В прокуратуре отметили, что таким образом были нарушены федеральные правила использования воздушного пространства.
По инициативе транспортного прокурора владельца квадрокоптера привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ — нарушение правил использования воздушного пространства.
Проверка проводилась в рамках надзора за соблюдением требований безопасности полетов и эксплуатации воздушного пространства.
11:49:41 20-05-2026
запуск квадрокоптера возле бийской телевышки --- а он что хотел то, телевышку посмотреть?
12:28:47 20-05-2026
Гость (11:49:41 20-05-2026) запуск квадрокоптера возле бийской телевышки --- а он что хо... Шпиль, как и Петров с Башировым.
13:08:03 20-05-2026
Этож как должны звезды сложится - что и чел с коптером и спецы Барнаульские - все на одной площадке в Бийске встретились!?!
14:28:54 20-05-2026
Медведь-шатун (13:08:03 20-05-2026) Этож как должны звезды сложится - что и чел с коптером и спе...
Самый быстрый способ вычисления — радиоперехват. Специальные сканеры ловят сигнал между пультом и дроном.
Как находят пилота и дрон:
По координатам: Большинство дронов в пакетах телеметрии сами передают GPS-координаты точки взлёта (где стоит пилот) и своё текущее местоположение.
Пеленгация: Если координаты не передаются, направление на пульт и дрон засекают с нескольких вышек (триангуляция).
Отсутствие ID: Если дрон обязан вещать Remote ID или регистрационный номер, но не делает этого — система сразу помечает его как нелегальный и фиксирует координаты, полученные выше.
15:41:23 20-05-2026
Над пригородным поселком вертолет летает... Над жилыми домами... Зачем? Че надо...
05:41:33 21-05-2026
Кость (15:41:23 20-05-2026) Над пригородным поселком вертолет летает... Над жилыми домам...
А ты уже напужался и в подпол спрятался? Вот и сиди там.