Барнаульца наказали за незаконный запуск квадрокоптера возле бийской телевышки

Были нарушены федеральные правила использования воздушного пространства

20 мая 2026, 11:46, ИА Амител

БПЛА / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Жителя Барнаула оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера в Бийске. Нарушение выявила Барнаульская транспортная прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Как установили сотрудники надзорного ведомства, в 2026 году мужчина запустил беспилотник в районе поселка Нагорного, не получив обязательного разрешения органов местного самоуправления.

Достопримечательности поселка: телецентр, Нагорный сквер, сквер имени Геннадия Карпушкина, дом культуры, мемориал ВОВ.В прокуратуре отметили, что таким образом были нарушены федеральные правила использования воздушного пространства.

По инициативе транспортного прокурора владельца квадрокоптера привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 11.4 КоАП РФ — нарушение правил использования воздушного пространства.

Проверка проводилась в рамках надзора за соблюдением требований безопасности полетов и эксплуатации воздушного пространства.