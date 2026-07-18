В Бийске ищут пропавшего 11-летнего мальчика (обновлено)
Он вышел из дома и не вернулся
18 июля 2026, 10:55, ИА Амител
Объявление о пропаже ребенка в Бийске / Фото: "СпасАлтай"
В Бийске ищут 11-летнего мальчика, сообщает поисково-спасательный отряд "СпасАлтай22".
Приблизительно в 13:30 17 июля он ушел из дома на ул. Кутузова, 80, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы
- Мальчик ростом 150 см, среднего телосложения, волосы русые, носит очки.
- Был одет в черную толстовку, черную кепку, белые кроссовки, черную футболку с тремя белыми полосками на рукаве и буквами на груди, с собой может быть рюкзак черного цвета.
Людей, владеющих информацией, просьба связаться по номерам телефонов, указанным в ориентировке, или 102, 112.
Обновлено: мальчика нашли живым, сообщили в отряде "СпасАлтай".
18:01:46 18-07-2026
как и куда выпускаете ОДНИХ таких маленьких детей, а?!
09:03:28 19-07-2026
Гость (18:01:46 18-07-2026) как и куда выпускаете ОДНИХ таких маленьких детей, а?!...
11 лет - подросток! Вы будете их до 18 лет под юбкой держать? А потом требовать " быть мужчиной"?
11:45:41 19-07-2026
Гость (09:03:28 19-07-2026) 11 лет - подросток! Вы будете их до 18 лет под юбкой дер...
Они их для себя ростят. Чтобы потом фоточки с поцелуйчиками в губы постить. Традиционные ценности! Мамку до гроба любить!