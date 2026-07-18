В Бийске ищут пропавшего 11-летнего мальчика (обновлено)

Он вышел из дома и не вернулся

18 июля 2026, 10:55, ИА Амител

Объявление о пропаже ребенка в Бийске / Фото: "СпасАлтай"

В Бийске ищут 11-летнего мальчика, сообщает поисково-спасательный отряд "СпасАлтай22".

Приблизительно в 13:30 17 июля он ушел из дома на ул. Кутузова, 80, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы

Мальчик ростом 150 см, среднего телосложения, волосы русые, носит очки.

Был одет в черную толстовку, черную кепку, белые кроссовки, черную футболку с тремя белыми полосками на рукаве и буквами на груди, с собой может быть рюкзак черного цвета.

Людей, владеющих информацией, просьба связаться по номерам телефонов, указанным в ориентировке, или 102, 112.

Обновлено: мальчика нашли живым, сообщили в отряде "СпасАлтай".