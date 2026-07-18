НОВОСТИПроисшествия

В Бийске ищут пропавшего 11-летнего мальчика (обновлено)

Он вышел из дома и не вернулся

18 июля 2026, 10:55, ИА Амител

Объявление о пропаже ребенка в Бийске / Фото: "СпасАлтай"
Объявление о пропаже ребенка в Бийске / Фото: "СпасАлтай"

В Бийске ищут 11-летнего мальчика, сообщает поисково-спасательный отряд "СпасАлтай22".

Приблизительно в 13:30 17 июля он ушел из дома на ул. Кутузова, 80, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы

  • Мальчик ростом 150 см, среднего телосложения, волосы русые, носит очки.
  • Был одет в черную толстовку, черную кепку, белые кроссовки, черную футболку с тремя белыми полосками на рукаве и буквами на груди, с собой может быть рюкзак черного цвета.

Людей, владеющих информацией, просьба связаться по номерам телефонов, указанным в ориентировке, или 102, 112.

Обновлено: мальчика нашли живым, сообщили в отряде "СпасАлтай".

Бийск Алтайский край пропал человек
       

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

18:01:46 18-07-2026

как и куда выпускаете ОДНИХ таких маленьких детей, а?!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:28 19-07-2026

Гость (18:01:46 18-07-2026) как и куда выпускаете ОДНИХ таких маленьких детей, а?!...
11 лет - подросток! Вы будете их до 18 лет под юбкой держать? А потом требовать " быть мужчиной"?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:41 19-07-2026

Гость (09:03:28 19-07-2026) 11 лет - подросток! Вы будете их до 18 лет под юбкой дер...
Они их для себя ростят. Чтобы потом фоточки с поцелуйчиками в губы постить. Традиционные ценности! Мамку до гроба любить!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров