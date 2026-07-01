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В Бийске медики скорой помощи по пути домой спасли мужчину с остановкой сердца

У прохожего случился обширный инфаркт — до приезда бригады реанимацию проводили очевидцы и сотрудники скорой, которые шли домой после смены

01 июля 2026, 09:33, ИА Амител

Спасение человека / Фото: Минздрав Алтайского края
Спасение человека / Фото: Минздрав Алтайского края

В Бийске удалось спасти жизнь мужчины с остановкой сердца благодаря слаженным действиям прохожих и медиков. Как сообщило Министерство здравоохранения Алтайского края, на улице мужчина внезапно потерял сознание. Первыми к нему бросились прохожие — они сразу приступили к сердечно‑легочной реанимации.

В это же время неподалеку оказались сотрудники скорой помощи: фельдшер Лидия Данилова, медбрат Сергей Жданов и врач Анатолий Колупаев. Медики возвращались домой после суточного дежурства, но, увидев происходящее, тут же включились в оказание помощи.

Позднее на место прибыла бригада скорой. Пациента переместили в автомобиль, дважды использовали дефибриллятор — и уже через четыре минуты у мужчины восстановился сердечный ритм, он начал дышать. По оценке врача Анатолия Колупаева, именно своевременные действия прохожих сыграли решающую роль в спасении человека.

«Даже когда наши сотрудники не находятся на смене, они остаются медиками до конца. Профессиональный долг и навыки не выключаются вместе с окончанием дежурства», — добавил главный врач станции скорой помощи Алексей Карнаухов.

Мужчину срочно госпитализировали в реанимацию Центральной городской больницы. Обследование показало, что причиной остановки сердца стал обширный инфаркт. На данный момент состояние пациента стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает.

Бийск Алтайский край Хорошие новости скорая помощь
       

Комментарии 4

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Вежливый Человек

09:37:47 01-07-2026

Слава русской медицине!

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Гость

11:12:33 01-07-2026

Вежливый Человек (09:37:47 01-07-2026) Слава русской медицине!... Я бы сказал "медикам". Медицина как институт помощи населению у нас как ни странно загибается несмотря на новые ФАПы, больницы и т.п. Просто потому как попасть к врачу, на обследования и на лечение в разумные сроки становится все невероятнее и невероятнее. Даже платно.

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Гость

10:57:07 01-07-2026

Здорово! как в кино. значит и в жизни так бывает. спасибо докторам!

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Гость

15:26:02 01-07-2026

вот если бы дядя склеил ласты, медики имели бы бледный вид

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