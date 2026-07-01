В Бийске медики скорой помощи по пути домой спасли мужчину с остановкой сердца

У прохожего случился обширный инфаркт — до приезда бригады реанимацию проводили очевидцы и сотрудники скорой, которые шли домой после смены

01 июля 2026, 09:33, ИА Амител

Спасение человека / Фото: Минздрав Алтайского края

В Бийске удалось спасти жизнь мужчины с остановкой сердца благодаря слаженным действиям прохожих и медиков. Как сообщило Министерство здравоохранения Алтайского края, на улице мужчина внезапно потерял сознание. Первыми к нему бросились прохожие — они сразу приступили к сердечно‑легочной реанимации.

В это же время неподалеку оказались сотрудники скорой помощи: фельдшер Лидия Данилова, медбрат Сергей Жданов и врач Анатолий Колупаев. Медики возвращались домой после суточного дежурства, но, увидев происходящее, тут же включились в оказание помощи.

Позднее на место прибыла бригада скорой. Пациента переместили в автомобиль, дважды использовали дефибриллятор — и уже через четыре минуты у мужчины восстановился сердечный ритм, он начал дышать. По оценке врача Анатолия Колупаева, именно своевременные действия прохожих сыграли решающую роль в спасении человека.

«Даже когда наши сотрудники не находятся на смене, они остаются медиками до конца. Профессиональный долг и навыки не выключаются вместе с окончанием дежурства», — добавил главный врач станции скорой помощи Алексей Карнаухов.

Мужчину срочно госпитализировали в реанимацию Центральной городской больницы. Обследование показало, что причиной остановки сердца стал обширный инфаркт. На данный момент состояние пациента стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает.