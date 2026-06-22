"Давление было 50 на 30". Врач из Барнаула спасла пассажирку самолета во время полета

Екатерина Серебрякова говорит, что не считает произошедшее подвигом

22 июня 2026, 17:38, ИА Амител

Екатерина Серебрякова / Фото: соцсети

Во время рейса Новосибирск — Баку одной из пассажирок внезапно стало плохо прямо в салоне самолета. Женщина перестала реагировать на обращения, не могла говорить и двигаться, а ее давление упало до критических показателей. Помощь пассажирке оказала стоматолог из Барнаула Екатерина Серебрякова, которая была среди пассажиров.

Инцидент произошел на борту рейса S7 5579. По словам врача, первые признаки беды заметили бортпроводники.

«Стюардесса заметила, что пассажирка, летевшая с мужем и двумя детьми, — не реагирует на обращения. Было ясно: она не спит. Тревога моментально передалась экипажу, и по громкой связи прозвучал вопрос: есть ли на борту медицинский работник?»

На призыв откликнулась жительница Барнаула Екатерина Серебрякова, которая работает стоматологом. Как позже рассказала сама врач, ситуация оказалась серьезной.

«Я подошла. Картина была тревожной: женщина не могла открыть глаза, пошевелить рукой или произнести хоть слово. Движения полностью отсутствовали. Первым делом я попросила измерить давление — и цифры подтвердили худшие опасения: 50/30».

По словам Екатерины, экипаж практически сразу уточнил, необходима ли экстренная посадка самолета. Однако врач решила сначала оценить состояние пассажирки и оказать ей помощь.

«В такие мгновения важно не поддаться панике, а действовать строго по алгоритму. Я попросила нашатырь, уложила женщину в горизонтальное положение, дала глюкозу под язык и начала легкие растирающие движения в области головы и шеи — это помогает стимулировать приток крови».

Постепенно состояние пассажирки начало улучшаться. Женщина смогла приоткрыть рот, после чего ей дали сладкий кофе и чай. На протяжении всего полета врач и экипаж продолжали следить за ее самочувствием.

«Мы продолжали использовать нашатырь, делать растирания, внимательно следить за состоянием. Давление начало медленно, но уверенно подниматься. Сначала это были едва заметные движения пальцами, потом — руками. А вскоре она смогла говорить и открывать глаза», — рассказывает Екатерина.

О развитии ситуации доложили командиру воздушного судна. Экипаж вновь уточнил необходимость внеплановой посадки, однако врач посчитала, что при положительной динамике полет можно продолжить.

«Меня спросили, требуется ли экстренная посадка. Оценив динамику состояния, я ответила, что пока можно обойтись без нее — главное, продолжать наблюдение».

Оставшийся час полета пассажирка находилась под постоянным контролем. Ей регулярно измеряли давление и рекомендовали сохранять горизонтальное положение. К моменту посадки состояние женщины удалось стабилизировать.

Сама Екатерина Серебрякова говорит, что не считает произошедшее подвигом. По ее словам, для медика подобное решение является профессиональным и человеческим долгом.

«Часто ли вы задумывались о том, как многое зависит от одного-единственного решения — не пройти мимо? Для меня это базовые настройки. Возможно, потому что я выросла в семье медиков и сама связала жизнь с медициной, у нас нет "чужих" пациентов: если у тебя есть знания, опыт и силы помочь — ты просто обязан это сделать».

По словам врача, именно подобные ситуации напоминают медикам, ради чего они выбрали профессию.

«Чувствую ли я себя героем? Нет. Это не про героизм. Это про ответственность и про то самое чувство, которое невозможно спутать ни с чем: ты смогла помочь, ты спасла человека. И именно это дает самую глубокую, самую настоящую удовлетворенность».

Благодаря своевременной помощи барнаульского врача экстренная посадка самолета не потребовалась, а пассажирка смогла благополучно завершить полет вместе со своей семьей.