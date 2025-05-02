В Бийске включили фонтаны

Планируется, что работать они будут почти до конца сентября

02 мая 2025, 18:15, ИА Амител

Фонтан на Петровском бульваре в Бийске / Фото: vk.com/biysk.subjective

В Бийске в честь Первомая включили фонтаны, сообщает "Бийский рабочий".

Рабочие очистили чаши фонтанов от грязи и солевых отложений, проверили исправность оборудования, системы электроснабжения и насосы, а также очистили и отрегулировали форсунки.

"За эти работы с последующим обслуживанием фонтанов и их консервацией в зиму город готов заплатить 2,9 млн рублей", – говорится в публикации.

По плану фонтаны будут работать до 25 сентября. Отмечается, что в последние годы их обслуживанием занималась барнаульская организация.

Напомним, в Барнауле фонтаны начнут работать накануне Дня Победы. К этому времени специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" проведут работу по расконсервации фонтанов, а также почистят их после зимы.