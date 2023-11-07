В бурятском ТЦ произошел крупный пожар на площади 22 тысячи кв. метров

Пожар начался рано утром, огонь моментально распространился на стены и крышу

07 ноября 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: vk.com/sobytia03

В Улан-Удэ в торговом центре "Гвоздь" локализован пожар на площади 22 000 кв. метров, сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Распространение остановлено. Но тушение еще не закончено. Всего задействовано 164 человека и 48 единиц техники", – отметил Цыденов.

Как уточняет "Сибдепо", пожар начался рано утром по местному времени. Огонь моментально распространился на стены и крышу ТЦ, дым от пожара было видно из разных частей города. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. О пострадавших не сообщается.

Региональная прокуратура поставила на контроль ход и результат проверочных мероприятий, устанавливающих причины возникновения пожара.