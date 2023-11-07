В бурятском ТЦ произошел крупный пожар на площади 22 тысячи кв. метров
Пожар начался рано утром, огонь моментально распространился на стены и крышу
07 ноября 2023, 10:34, ИА Амител
В Улан-Удэ в торговом центре "Гвоздь" локализован пожар на площади 22 000 кв. метров, сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
"Распространение остановлено. Но тушение еще не закончено. Всего задействовано 164 человека и 48 единиц техники", – отметил Цыденов.
Как уточняет "Сибдепо", пожар начался рано утром по местному времени. Огонь моментально распространился на стены и крышу ТЦ, дым от пожара было видно из разных частей города. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. О пострадавших не сообщается.
Региональная прокуратура поставила на контроль ход и результат проверочных мероприятий, устанавливающих причины возникновения пожара.
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