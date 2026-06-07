В центре Бийска на несколько месяцев введут ограничения движения

Перекрытие связано с проведением капитального ремонта участка тепловой сети

07 июня 2026, 19:38, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В центре Бийска почти на три месяца ограничат движение транспорта из-за капитального ремонта теплосети. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 8 июня и продлятся до 31 августа. На этот период будет полностью закрыто сквозное движение автомобилей на двух участках:

по улице Ленина от дома № 133 до дома № 149;

по переулку Мопровскому от улицы Ленина до улицы Толстого.

Как пояснили в мэрии, перекрытие связано с проведением капитального ремонта участка тепловой сети.

Изменения затронут и работу общественного транспорта. На время ремонта автобусы будут следовать по улицам Толстого и Трусова в объезд закрытого участка от улицы Ленина до улицы Толстого.

«Уважаемые водители! Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов», — обратились к жителям в администрации города.

Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать альтернативные пути объезда, поскольку ограничения будут действовать до конца лета.