В центре Бийска на несколько месяцев введут ограничения движения
Перекрытие связано с проведением капитального ремонта участка тепловой сети
07 июня 2026, 19:38, ИА Амител
В центре Бийска почти на три месяца ограничат движение транспорта из-за капитального ремонта теплосети. Об этом сообщили в городской администрации.
Ограничения начнут действовать с 8 июня и продлятся до 31 августа. На этот период будет полностью закрыто сквозное движение автомобилей на двух участках:
- по улице Ленина от дома № 133 до дома № 149;
- по переулку Мопровскому от улицы Ленина до улицы Толстого.
Как пояснили в мэрии, перекрытие связано с проведением капитального ремонта участка тепловой сети.
Изменения затронут и работу общественного транспорта. На время ремонта автобусы будут следовать по улицам Толстого и Трусова в объезд закрытого участка от улицы Ленина до улицы Толстого.
«Уважаемые водители! Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов», — обратились к жителям в администрации города.
Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать альтернативные пути объезда, поскольку ограничения будут действовать до конца лета.
20:49:36 07-06-2026
Объявление звучит так: Кто едет в Горный или Белокуриху, в Бийск не заезжайте. Специально для вас существует объезд города по комфортной четырёхполосный трассе слева перед Бийском.
В Бийске делать нечего, разве что продуктовый магазин заехать.