В доме купца Сухова рядом с Арбатом в Барнауле откроют большое кафе русской кухни

Реставрация исторического здания завершится в 2025 году

19 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Универмаг купца Сухова в Барнауле

Одно из самых известных исторических зданий Барнаула – Дом купца Сухова, расположенный на улице Льва Толстого, 33, – отремонтируют до конца 2025 года. На первом этаже разместят кафе русской традиционной кухни на 250 человек. Как пишет "Алтапресс", новое заведение обеспечит порядка 45 рабочих мест.

Планируется специализация на блюдах традиционной русской кухни из местных продуктов. Внутренний двор здания также облагородят и оборудуют для проведения больших мероприятий. Собственник объекта Евгений Лишин планировал запустить подобный проект кафе в Горном Алтае, а потом решил открыть его в одном из самых красивых зданий Барнаула.

Сейчас идет реконструкция объекта культурного наследия. Еще несколько лет назад знаменитая усадьба купцов Суховых в Барнауле на улице Мало-Тобольской была на грани разрушения. Здание, которому более 140 лет, пережило несколько реконструкций, 90-е и сильный пожар. Власти Алтайского края несколько лет назад безуспешно пытались продать бывший универмаг барнаульских купцов за один рубль. В ходе торгов в 2020 году историческое здание за 7,7 млн рублей приобрел предприниматель Евгений Лишин. Он потратит на реконструкцию универмага Сухова около 120 миллионов рублей.