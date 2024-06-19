В доме купца Сухова рядом с Арбатом в Барнауле откроют большое кафе русской кухни
Реставрация исторического здания завершится в 2025 году
19 июня 2024, 13:15, ИА Амител
Одно из самых известных исторических зданий Барнаула – Дом купца Сухова, расположенный на улице Льва Толстого, 33, – отремонтируют до конца 2025 года. На первом этаже разместят кафе русской традиционной кухни на 250 человек. Как пишет "Алтапресс", новое заведение обеспечит порядка 45 рабочих мест.
Планируется специализация на блюдах традиционной русской кухни из местных продуктов. Внутренний двор здания также облагородят и оборудуют для проведения больших мероприятий. Собственник объекта Евгений Лишин планировал запустить подобный проект кафе в Горном Алтае, а потом решил открыть его в одном из самых красивых зданий Барнаула.
Сейчас идет реконструкция объекта культурного наследия. Еще несколько лет назад знаменитая усадьба купцов Суховых в Барнауле на улице Мало-Тобольской была на грани разрушения. Здание, которому более 140 лет, пережило несколько реконструкций, 90-е и сильный пожар. Власти Алтайского края несколько лет назад безуспешно пытались продать бывший универмаг барнаульских купцов за один рубль. В ходе торгов в 2020 году историческое здание за 7,7 млн рублей приобрел предприниматель Евгений Лишин. Он потратит на реконструкцию универмага Сухова около 120 миллионов рублей.
13:20:22 19-06-2024
Какой умственно одарённый придумал называть Мало-Тобольскую "Арбатом"? Смысл-то слова хоть кто-нибудь знает? В особенности в лизоблюдском сословии при власти?
18:26:11 19-06-2024
Гость (13:20:22 19-06-2024) Какой умственно одарённый придумал называть Мало-Тобольскую ... Назвать Арбатом Малотобольскую улицу можно только после длительной алкогольного запоя, а лизоблюды это подхватили и трындят о Арбате. Хватит позориться!!! Если уж делаете, то делайте своё, а не используйте чужие названия, которые абсолютно не подходят для данной локации. Кстати, тем кто продолжает педалировать тему "Арбата", не мешало бы признать, что на существующее время в данной локации нет никаких реально значимых точек притяжения, которые смогли бы заставить жителей Барнаула приезжать на это выжженное солнцем плато.
13:20:46 19-06-2024
Арбат в Москве, а в Барнауле Малотобольская.
13:25:28 19-06-2024
Гость (13:20:46 19-06-2024) Арбат в Москве, а в Барнауле Малотобольская.... Правильно будет АулАрбат
13:27:14 19-06-2024
Гость (13:23:00 19-06-2024) А че тебя так корежит?... С кортов поднимись и перебазарь вопрос на русском.
13:29:17 19-06-2024
Значит за Барнаулкой - Забарноречье.
13:46:00 19-06-2024
Только чтобы недорого! Общедоступно. Чтобы можно было регулярно заходить, а не по большим праздникам. Чтобы не "уха стерляжья — 800 ₽", не "пирожок с черемшой — 300 ₽" и не "печень налима с гарниром из папоротника-орляка — 650 ₽", пожалуйста!
18:45:52 19-06-2024
Гость (13:46:00 19-06-2024) Только чтобы недорого! Общедоступно. Чтобы можно было регуля... беляш 50 рублей. приятного аппетита
13:48:53 19-06-2024
на мавзолей походит.
18:47:32 19-06-2024
Мусик (13:48:53 19-06-2024) на мавзолей походит.... рядом с Арбатом же
14:02:58 19-06-2024
если журналисты перестанут называть улицу Мало-Тобольскую арабским словом, которое укоренилось в Москве, то никто из местных и не вспомнит это дурное поветрие. НИКТО в Барнауле так Старый Базар не называет и не называл никогда
14:16:35 19-06-2024
кстати в горно-алтайске тоже рядом с мумией в музее кафешка.
ничего, соседствуют.
15:09:42 19-06-2024
"Он потратит на реконструкцию универмага Сухова около 120 миллионов рублей.", С "народными" ценами в таком ресторане, не скоро он бабки отобъёт.
16:18:12 19-06-2024
прекратите называть улицу Мало- Тобольскую Арбатом! что это за селюковское преклонение перед всем столичным? автору очень рекомендую посмотреть фильм "За двумя зайцами", узнать себя в персонажах и сделать правильные выводы.
17:09:05 19-06-2024
Элен без ребят (16:18:12 19-06-2024) прекратите называть улицу Мало- Тобольскую Арбатом! что это ... вот стало обидно за столицу. там например мавзолей есть, там ленин лежит. там много всякого - история страны там. ГУМ, опять же.. нет ту никакой селюковщины. а есть ориентация на высокие столичные стандарты жизни.
p/s/ как вариант - Arbat
17:21:39 19-06-2024
Мусик (17:09:05 19-06-2024) вот стало обидно за столицу. там например мавзолей есть, там... а чем вас не устраивает вариант Мало-Тобольская? просто интересно, вы и дома так говорите :" А пойдем, жена, гулять на Арбат".
21:05:38 19-06-2024
Гость (17:21:39 19-06-2024) а чем вас не устраивает вариант Мало-Тобольская? просто инт... а что сразу - жена?
с женами на арбат не ходят!
арбат - это молодость, приключения на, позитив и эйфория...
а вы - жена... не монтируется. для вас похоже "арбат" - однокоренное с "арбайтен"