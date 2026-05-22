В Горно-Алтайске молодой человек организовал притон для наркоманов в собственном доме
Сам хозяин дома также принимал запрещенные вещества
22 мая 2026, 07:14, ИА Амител
В Горно-Алтайске сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в организации притона для употребления наркотиков. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.
По данным правоохранителей, с 15 по 30 марта 2026 года молодой человек предоставлял комнаты в своем доме троим знакомым в возрасте от 18 до 21 года, где они употребляли запрещенные вещества. Как установили полицейские, сам хозяин дома также принимал наркотики.
В отношении жителя Горно-Алтайска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ — систематическое предоставление помещений для употребления наркотических средств. На время расследования фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Кроме того, посетителей притона привлекли к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ — употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
08:57:48 22-05-2026
У нас в подъезде годами был отличный притон. В однокомнатной квартире собиралось от 8 до 20 человек, а уж какие запахи и звуки оттуда доносились. ППС иногда несколько раз в день приезжали и по шприцам на полу ходили и разнимали, и откачивали. Соседи в итоге дошли до Бастрыкина, но полиция не видела ни каких нарушений. В итоге хозяйку поймали на закладке и подъезд вздохнул спокойно.