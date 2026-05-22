В Горно-Алтайске молодой человек организовал притон для наркоманов в собственном доме

Сам хозяин дома также принимал запрещенные вещества

22 мая 2026, 07:14, ИА Амител

Задержанный парень / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в организации притона для употребления наркотиков. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным правоохранителей, с 15 по 30 марта 2026 года молодой человек предоставлял комнаты в своем доме троим знакомым в возрасте от 18 до 21 года, где они употребляли запрещенные вещества. Как установили полицейские, сам хозяин дома также принимал наркотики.

В отношении жителя Горно-Алтайска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ — систематическое предоставление помещений для употребления наркотических средств. На время расследования фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, посетителей притона привлекли к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ — употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.