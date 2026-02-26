В Барнауле накрыли подпольный рехаб, которым руководила ранее судимая женщина

Правоохранители зафиксировали эпизоды незаконного сбыта запрещенных веществ при личных встречах

26 февраля 2026, 10:05, ИА Амител

В Барнауле силовики ликвидировали подпольную "клинику", работавшую под видом помощи зависимым. Операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Алтайскому краю при поддержке бойцов Росгвардии.

Как установили полицейские, организатором нелегального бизнеса стала 44-летняя женщина с судимостью в прошлом. Она арендовала помещение в центральной части города и с ноября 2025 года оказывала платные услуги по выводу из запоя, "кодированию" и лечению наркозависимости, не имея лицензии и каких-либо разрешительных документов.

В противоправную деятельность были вовлечены шесть человек. Одни из них занимались изготовлением поддельных рецептов и печатей для приобретения сильнодействующих препаратов, другие подыскивали клиентов и делали инъекции. Кроме того, правоохранители зафиксировали эпизоды незаконного сбыта запрещенных веществ при личных встречах.

«По предварительной оценке, ежедневный доход подпольного заведения мог достигать от 100 до 150 тысяч рублей. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с незаконным оборотом сильнодействующих веществ, сбытом наркотиков и подделкой документов», - отметили в ведомстве.

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Барнауле силовики пресекли деятельность подпольного секс-притона с несовершеннолетними. Притон был оборудован в съемной квартире и функционировал как "массажный салон".