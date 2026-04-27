В Барнауле заблокировали более двух тысяч аккаунтов самокатчиков за нарушения ПДД

В этом сезоне усилия будут направлены на контроль культуры парковки

27 апреля 2026, 12:38, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Власти Барнаула обсудили с операторами кикшеринга Whoosh и "Юрент", как они подготовились к сезону самокатов, а также меры, направленные на обеспечение безопасности, сообщает мэрия.

Напомним, с 5 апреля в Барнауле стартовал официальный сезон проката электросамокатов — в общей сложности на улицы города вывели порядка 2650 единиц техники.

Как отметил представитель компании Whoosh Сергей Ширшов, сервис выполняет до 50 тыс. поездок в месяц, при этом заблокировано более двух тысяч аккаунтов за нарушения ПДД.

«В 2026 году Whoosh обновит методику обучения в школах, вузах и ссузах, запустит чат-бота для фиксации нарушений в соцсетях, усилит верификацию пользователей», — рассказали в компании.

Представитель "Юрент" Илья Лесин сообщил, что в 2025 году через сервис было совершено 327 тыс. поездок, зафиксировано 14 ДТП с участием самокатов.

«Для минимизации рисков в приложении внедрено тестирование на знание ПДД, действует система штрафов (снижение скорости за систематические нарушения), а 100% поездок застрахованы. Доступ к аренде предоставлен только лицам старше 18 лет через верификацию МТС ID, привязка детских и юниорских банковских карт заблокирована», — подчеркнули в сервисе.

К сезону компания подготовила около 950 технически исправных самокатов. Отмечается, что усилия будут направлены на контролирование культуры парковки.

Оба оператора подтвердили работу по интеграции с порталом госуслуг, что позволит дополнительно снизить долю несовершеннолетних пользователей, обходящих возрастные ограничения.