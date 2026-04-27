В Барнауле заблокировали более двух тысяч аккаунтов самокатчиков за нарушения ПДД
В этом сезоне усилия будут направлены на контроль культуры парковки
27 апреля 2026, 12:38, ИА Амител
Власти Барнаула обсудили с операторами кикшеринга Whoosh и "Юрент", как они подготовились к сезону самокатов, а также меры, направленные на обеспечение безопасности, сообщает мэрия.
Напомним, с 5 апреля в Барнауле стартовал официальный сезон проката электросамокатов — в общей сложности на улицы города вывели порядка 2650 единиц техники.
Как отметил представитель компании Whoosh Сергей Ширшов, сервис выполняет до 50 тыс. поездок в месяц, при этом заблокировано более двух тысяч аккаунтов за нарушения ПДД.
«В 2026 году Whoosh обновит методику обучения в школах, вузах и ссузах, запустит чат-бота для фиксации нарушений в соцсетях, усилит верификацию пользователей», — рассказали в компании.
Представитель "Юрент" Илья Лесин сообщил, что в 2025 году через сервис было совершено 327 тыс. поездок, зафиксировано 14 ДТП с участием самокатов.
«Для минимизации рисков в приложении внедрено тестирование на знание ПДД, действует система штрафов (снижение скорости за систематические нарушения), а 100% поездок застрахованы. Доступ к аренде предоставлен только лицам старше 18 лет через верификацию МТС ID, привязка детских и юниорских банковских карт заблокирована», — подчеркнули в сервисе.
К сезону компания подготовила около 950 технически исправных самокатов. Отмечается, что усилия будут направлены на контролирование культуры парковки.
Оба оператора подтвердили работу по интеграции с порталом госуслуг, что позволит дополнительно снизить долю несовершеннолетних пользователей, обходящих возрастные ограничения.
12:46:29 27-04-2026
хорошо то как
12:51:58 27-04-2026
В 2026 году Whoosh обновит методику обучения в школах, вузах
В чем смысл этого высказывания?
13:12:49 27-04-2026
Гость (12:51:58 27-04-2026) В 2026 году Whoosh обновит методику обучения в школах, вузах... ученье - свет
13:33:20 27-04-2026
Гость (13:12:49 27-04-2026) ученье - свет... Ученье — свет, а неучёный встал чуть свет — и на работу
13:14:19 27-04-2026
Эта аренда интересна только лицам до 18 лет и дегенератам.
Не вижу никого из адекватных взрослых на самокатах, кроме молодых толстопузов. По выходным по центру города гоняют малолетки по-двое
14:09:52 27-04-2026
Безобразие, самокатами часто пользуются дропперы, закладчики и аферисты. Нужно их запретить.
15:45:53 27-04-2026
39 лет , на днях попробовал это чудо техники, вынужденная мера, по причине ремонта авто.
Скажу так, 25км/ч это ооооочень быстро, самое странное, что ехать медленней на нем сложно, он моментально разгоняется.
Максимум 10км/ч нужно. И то уже опасно.
Но тарификация поминутам, заставляет именно гонять арендаторов. вот они и носятся сломя голову.
Пока тарифицируется поминутно, так и будут летать и нарушать.
И у газульки нужно ход больше делать, чтобы накрутить максимальную скорость было тяжелей чем ехать приемлемую скорость.
16:43:29 27-04-2026
Взрослый мужчина, с нормальной сексуальной ориентацией, никогда не сядет на такой самокат и не поедет на нем никуда!)))))
17:30:25 27-04-2026
Гость (16:43:29 27-04-2026) Взрослый мужчина, с нормальной сексуальной ориентацией, нико... Взрослый мужчина никогда не будет пороть подобную чушь.
19:36:06 27-04-2026
Гость (17:30:25 27-04-2026) Взрослый мужчина никогда не будет пороть подобную чушь. ... Самокаты это транспорт для додиков
20:36:04 27-04-2026
Гость (17:30:25 27-04-2026) Взрослый мужчина никогда не будет пороть подобную чушь. ... В барнауле нет взрослых мужчин. Либо придатки к мамке, либо отростки самки. Либо сросшиеся с мафынкой, которая "ехать! ехать!!!" Вот и порят бедную чушь... Другие просто не дают.
18:35:15 27-04-2026
"Контроль культуры парковки" ?
По-моему, в этом году самокаты бросают, где угодно, только не в отведённых местах. Уже посередине любого тротуара можно встретить оставленный самокат.
18:51:39 27-04-2026
Чтобы эта новость являлась информативной, нужно указать, какой процент аккаунтов был блокирован👆
20:47:28 27-04-2026
Гость (18:51:39 27-04-2026) Чтобы эта новость являлась информативной, нужно указать, как... Сегодня на одного "летуна-самокатчика" стало меньше. С пр. Строителей от 38 дома 300-м грузом скорая увезла в больничку. Теперь будет ПДД учить...