До 5 тысяч рублей. Самокатчиков хотят штрафовать за превышение скорости
10 апреля 2026, 12:15, ИА Амител
В России в 2026 году могут ужесточить ответственность за нарушения правил при езде на электросамокатах. Законопроект, предусматривающий введение штрафов, дорабатывается ко второму чтению, сообщил один из его авторов — зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, пишет ТАСС.
По его словам, документ предполагает значительные санкции. В частности, за превышение скорости предлагают штрафовать на 5 тысяч рублей, а за управление в состоянии опьянения — на 30 тысяч рублей. Также обсуждается введение наказаний за езду вдвоем.
Шейкин напомнил, что в Москве уже проходят рейды, во время которых Госавтоинспекция фиксирует нарушения со стороны пользователей электросамокатов и выписывает штрафы.
Сенатор выразил надежду, что после принятия закона количество нарушений снизится.
Ранее сообщалось, что в Москве две школьницы на электросамокате сбили пенсионера во дворе района Чертаново. Инцидент произошел 4 апреля. По предварительным данным, мужчина получил серьезную травму.
12:28:22 10-04-2026
Главное же ведь идею подкинуть, пропиариться, а как это физически реализовано будет дело 150е или по- русски: по....
Штрафы к громким выхлопам и музыке придумали, закон приняли, а перделки и ночные глухомеломаны по дорогам как катались, так и катаются. По чему? А потому-что средств контроля нет.
12:42:49 10-04-2026
Гость (12:28:22 10-04-2026) Главное же ведь идею подкинуть, пропиариться, а как это физи... Строгость Российских законов сглаживается не обязательностью их исполнения.
13:03:51 10-04-2026
Гость (12:28:22 10-04-2026) Главное же ведь идею подкинуть, пропиариться, а как это физи... Согласен. Живу на Ленина на доме союзов, так ночью пт сб и вск просто катастрофа. Выставить несколько постов на месяц и отучить всех. Только камеры ставят под статьей безопасности дорожного движения
16:27:47 10-04-2026
Гость (13:03:51 10-04-2026) Согласен. Живу на Ленина на доме союзов, так ночью пт сб и в... Менты сами себя штрафовать будут?
12:44:59 10-04-2026
Убрать это безобразие с улиц города, либо пусть ездят по дороге в автомобилями. После соперничества с КАМАЗом или другим большегрузом останутся только те кто умеет водить и соблюдает ПДД.
13:17:47 10-04-2026
Недовольный (12:44:59 10-04-2026) Убрать это безобразие с улиц города, либо пусть ездят по дор... Лучше посмотри на безобразие выше статья: сколько без прав на автомобилях летают и людей сбивают.
13:19:05 10-04-2026
Толку-то, контроля никакого. Хоть миллион сделайте.
17:23:45 10-04-2026
самокатчиков убрать совсем с тротуаров и пешеходных зон.
17:39:11 10-04-2026
гость (17:23:45 10-04-2026) самокатчиков убрать совсем с тротуаров и пешеходных зон.... Прокатные точно убрать в специально отведенные места для аттракционов. Потому что самокаты берут исключительно для развлечения, покататься. Собственные в основном используются по делу, ездить на работу, учебу. Разрешить использовать с ограничением скорости и соблюдением правил.
18:49:34 10-04-2026
гость (17:23:45 10-04-2026) самокатчиков убрать совсем с тротуаров и пешеходных зон.... Согласен.
Но тогда нужно построить отдельный велодорожки. И никто не будет никому мешать.
Вы думаете, это реально? Я знаю, что нет. Потому что проблемы вас, негров, шерифа не чих-пых