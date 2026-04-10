До 5 тысяч рублей. Самокатчиков хотят штрафовать за превышение скорости

10 апреля 2026, 12:15, ИА Амител

Горожанин на самокате / Фото: amic.ru

В России в 2026 году могут ужесточить ответственность за нарушения правил при езде на электросамокатах. Законопроект, предусматривающий введение штрафов, дорабатывается ко второму чтению, сообщил один из его авторов — зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, пишет ТАСС.

По его словам, документ предполагает значительные санкции. В частности, за превышение скорости предлагают штрафовать на 5 тысяч рублей, а за управление в состоянии опьянения — на 30 тысяч рублей. Также обсуждается введение наказаний за езду вдвоем.

Шейкин напомнил, что в Москве уже проходят рейды, во время которых Госавтоинспекция фиксирует нарушения со стороны пользователей электросамокатов и выписывает штрафы.

Сенатор выразил надежду, что после принятия закона количество нарушений снизится.

Ранее сообщалось, что в Москве две школьницы на электросамокате сбили пенсионера во дворе района Чертаново. Инцидент произошел 4 апреля. По предварительным данным, мужчина получил серьезную травму.