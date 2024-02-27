В Госдуме объяснили массовый сбой в работе мессенджеров 27 февраля

Причиной оказались работы Роскомнадзора

27 февраля 2024, 23:01, ИА Амител

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев рассказал, что масштабный сбой в работе мессенджеров и других сервисов 27 февраля произошел из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора. Об этом сообщает "Дума ТВ".

Политик объяснил, что есть ряд недружественных платформ, в том числе и некоторые VPN-сервисы, которые работают на территории РФ нелегально. Доступ к ним будет ограничен.

"Соответственно, происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать. Этот сбой уже не первый. Мы и в прошлом году их наблюдали. Это просто работа по настройке соответствующих шлюзов и фильтров СМО Роскомнадзора и технологии, которая будет предотвращать доступ к этим платформам", – заявил он.Сбой сегодня длился больше часа. Пользователи сообщали о неполадках в работе Telegram, WhatsApp и Viber, а также YouTube, некоторых банковских приложений и других сервисов.