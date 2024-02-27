В Госдуме объяснили массовый сбой в работе мессенджеров 27 февраля
Причиной оказались работы Роскомнадзора
27 февраля 2024, 23:01, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев рассказал, что масштабный сбой в работе мессенджеров и других сервисов 27 февраля произошел из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора. Об этом сообщает "Дума ТВ".
Политик объяснил, что есть ряд недружественных платформ, в том числе и некоторые VPN-сервисы, которые работают на территории РФ нелегально. Доступ к ним будет ограничен.
"Соответственно, происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать. Этот сбой уже не первый. Мы и в прошлом году их наблюдали. Это просто работа по настройке соответствующих шлюзов и фильтров СМО Роскомнадзора и технологии, которая будет предотвращать доступ к этим платформам", – заявил он.Сбой сегодня длился больше часа. Пользователи сообщали о неполадках в работе Telegram, WhatsApp и Viber, а также YouTube, некоторых банковских приложений и других сервисов.
23:55:11 27-02-2024
Слишком много информации стало попадать в интернет. А где-то люди даже возмущаются чем-то. А нам в такое непростое время, это ни к чему. Всю нужную информацию на первом и втором канале рассказывают, остальное блаж и провокации
09:31:58 28-02-2024
Гость (23:55:11 27-02-2024) Слишком много информации стало попадать в интернет. А где-то... Еще канал Спас есть - очень способствует при расстройствах.
11:42:02 28-02-2024
Гость (23:55:11 27-02-2024) Слишком много информации стало попадать в интернет. А где-то...
слишком много г..на льется в вашу неокрепшую голову. одни с сопредельной территории уже пострадали в ментальной войне, а нам такого не надо, и без этого идиотов хватает. так что все правильно, информационная гигиена - наше все
14:30:25 28-02-2024
Гость (11:42:02 28-02-2024)
слишком много г..на льется в вашу неокрепшую голову. одни ... Вы лучше голову в песок засуньте - вообще тишина будет. А если серьёзно, то неокрепшие умы (больные на голову) всегда были, есть, и будут. Проблема даже не в этом, а в том, что сейчас свое мнение не высказывают, а навязывают, причем, под различным "соусом", типа, мол, борьба за неокрепшие умы и все таком же роде. Не надо это навязывать, не все дураки и вполне могут отделить зёрна от плевел.
16:25:06 28-02-2024
Гость (14:30:25 28-02-2024) Гость (11:42:02 28-02-2024)
сне все дураки и вполне могут отделить зёрна от плевел.*
ну да, расскажите это навал.....там. выборка по возрасту у его сторонников какая? подростки 16-20 лет? а потом, кто поумнее, понимают что к чему и отваливают, а самые упорные (или тупые, уж простите), до сих пор завывают. "Кто не был в молодости либералом, у того нет сердца, кто не стал в старости консерватором - у того нет ума"
05:58:32 28-02-2024
Почему температуру воздуха на улице в телефоне градусов на пять показывают ~лучше~ выше, чем у меня на термометре за окном?!
07:47:46 28-02-2024
Опять кто-то рукозадый не туда кабель воткнул