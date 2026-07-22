Сейчас листок нетрудоспособности по беременности и родам выдают, как правило, на 30-й неделе при одноплодной беременности

22 июля 2026, 15:15, ИА Амител

Беременная женщина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сергей Миронов, глава фракции "Справедливая Россия", предложил предоставить женщинам право на оплачиваемый декретный отпуск с самого начала беременности, включая первый триместр, пишет "Абзац". По его мнению, эта инициатива активно обсуждается в обществе и имеет обоснованную медицинскую и социальную значимость.

«С предложениями о декрете с первого триместра беременности выступали не только врачи и эксперты, но и представители РПЦ. В том числе об этом говорил святейший патриарх Кирилл. Наша фракция внесла законопроект о праве женщины уходить в декрет на любом сроке беременности с момента постановки на учет в женской консультации. Пособие по беременности и родам при этом она должна получать в полном объеме. Напомню, что это пособие выплачивает Соцфонд, формируется оно из страховых взносов с зарплат, то есть, по сути, это деньги самих граждан», — рассказал Миронов.

Депутат подчеркнул, что на данный момент демографические интересы должны быть важнее финансовых опасений бизнеса. При этом он выразил уверенность, что массового ухода сотрудниц в декрет на ранних сроках не произойдет.

«Конечно, длительные декреты вряд ли порадуют работодателей. Но на фоне проблем с рождаемостью сегодня и государство, и бизнес должны быть ориентированы на демографическую поддержку. При этом не думаю, что женщины начнут массово уходить в ранний декрет. Большинство предпочтет работать и получать зарплату в полном объеме. Но речь о том, чтобы у будущей мамы была такая возможность — уйти в любой момент беременности, если она считает, что так будет лучше для ее здоровья и малыша», — заключил политик.

Ранее в Госдуме рассказали, как студентки в декрете могут оформить пособие.