В Госдуме предлагают давать декрет уже в первом триместре
Сейчас листок нетрудоспособности по беременности и родам выдают, как правило, на 30-й неделе при одноплодной беременности
22 июля 2026, 15:15, ИА Амител
Сергей Миронов, глава фракции "Справедливая Россия", предложил предоставить женщинам право на оплачиваемый декретный отпуск с самого начала беременности, включая первый триместр, пишет "Абзац". По его мнению, эта инициатива активно обсуждается в обществе и имеет обоснованную медицинскую и социальную значимость.
«С предложениями о декрете с первого триместра беременности выступали не только врачи и эксперты, но и представители РПЦ. В том числе об этом говорил святейший патриарх Кирилл. Наша фракция внесла законопроект о праве женщины уходить в декрет на любом сроке беременности с момента постановки на учет в женской консультации. Пособие по беременности и родам при этом она должна получать в полном объеме. Напомню, что это пособие выплачивает Соцфонд, формируется оно из страховых взносов с зарплат, то есть, по сути, это деньги самих граждан», — рассказал Миронов.
Депутат подчеркнул, что на данный момент демографические интересы должны быть важнее финансовых опасений бизнеса. При этом он выразил уверенность, что массового ухода сотрудниц в декрет на ранних сроках не произойдет.
«Конечно, длительные декреты вряд ли порадуют работодателей. Но на фоне проблем с рождаемостью сегодня и государство, и бизнес должны быть ориентированы на демографическую поддержку. При этом не думаю, что женщины начнут массово уходить в ранний декрет. Большинство предпочтет работать и получать зарплату в полном объеме. Но речь о том, чтобы у будущей мамы была такая возможность — уйти в любой момент беременности, если она считает, что так будет лучше для ее здоровья и малыша», — заключил политик.
Ранее в Госдуме рассказали, как студентки в декрете могут оформить пособие.
15:30:42 22-07-2026
Кто на ком стоял-то?.. Пособие по БиР - это по факту б\л. В подавляющем большинстве случаев выплачивается в размере 100% от заработка. Он предлагает не 140 дней этого б\л а сколько?.. Если с первого триместра - то это дофига так-то. СФР порвется, выплачивая эти пособия. И при чем здесь "предпочтут получать зп в полном объеме", если они б\л смогут в таком же объеме получать?.. Впрочем, эту инициативу даже рассматривать никто не станет, это же Миронов. Брякнул, лишь бы брякнуть.
15:57:35 22-07-2026
Гость (15:30:42 22-07-2026) Кто на ком стоял-то?.. Пособие по БиР - это по факту б\л. В ...
очередной предвыборный велосипед изобретают. на БЛ по болезни женщина может пойти на любом сроке,если захочет.
15:39:58 22-07-2026
Чем ближе сентябрь тем больше будут чесаться языки у наших депутатов. Жить будут под лозунгом, ни дня без инициативы)
15:58:45 22-07-2026
ВВП (15:39:58 22-07-2026) Чем ближе сентябрь тем больше будут чесаться языки у наших д...
31 августа начнут разговоры про бесплатное питание для всех классов, пособия к 1 сентября и проч.
16:46:31 22-07-2026
Гость (15:58:45 22-07-2026) 31 августа начнут разговоры про бесплатное питание для ... а с чего-бы? капитализм же. с другой стороны - катастрофа с детьми их просто крупицы. могли бы и выделить без обсждений
17:04:23 22-07-2026
Гость (15:58:45 22-07-2026) 31 августа начнут разговоры про бесплатное питание для ...
А после - про формирование антидроновых дружин из студентов и бюджетников
16:45:37 22-07-2026
у многих с первых мес. есть реальная потребность в тщщщательном наблюдении..Но тут вопрос кого она в последствии вообще родит?! о каком здоровье ребенка может быть речь? часто замершие и выкидыши говорят о генет. не здоровьи плода и такое не следует сохранять! нет нет, только последние мес. беременности обоснованны. Не выдумывайте, иначе будет поколения инвалидов просто
17:35:53 22-07-2026
Было бы правильно за месяц до зачатия.
19:55:31 22-07-2026
Этот полоумный и в этом разбирается?
20:58:41 22-07-2026
Гость (19:55:31 22-07-2026) Этот полоумный и в этом разбирается?... У нас еще есть абсолютно безумный, который якобы вообще во всем разбирается.
09:08:33 23-07-2026
В подавляющем большинстве случаев выплачивается в размере 100% от заработка
При стаже больше 8 лет. У студенток и малолеток стажа нет.
09:50:28 23-07-2026
Гость (09:08:33 23-07-2026) В подавляющем большинстве случаев выплачивается в размере 10...
Студенты и малолетки должны головой думать о том, как и на что им растить ребенка в таких экономических условиях, а не тем местом, что между ног. К тому же наше богатое и щедрое на поддержку государство выплачивает им по 100 тысяч за беременность во время учебы. Ведь никто так не поднимает демографию в стране как рожающие малолетки
10:21:33 23-07-2026
Гость (09:08:33 23-07-2026) В подавляющем большинстве случаев выплачивается в размере 10... Прежде чем писать глупости, надо сначала пойти и почитать, как именно выплачивается пособие по БиР. Там нет лимита стажа в 8 лет. Платят 100%. Пособие рассчитывается из МРОТ только если стаж меньше 6 месяцев. А студенткам и малолеткам не будет ничего светить даже в случае принятия закона. Так о чем вы пишете?..