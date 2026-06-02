В Госдуме рассказали, как студентки в декрете могут оформить пособие
Выплата производится единовременно за весь период декретного отпуска
02 июня 2026, 15:30, ИА Амител
Беременные студентки, как и трудоустроенные женщины, могут уйти в декретный отпуск с выплатой пособия. Его размер определяется региональным прожиточным минимумом и выплачивается единовременно на весь период, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев в беседе с РИА Новости.
«До 1 сентября 2025 года пособие для студенток и работающих женщин равнялось стипендии. Затем его увеличили до уровня прожиточного минимума», — добавил он.
Коломейцев отметил, что студентки, ожидающие ребенка, могут взять декретный отпуск, если они учатся очно в вузе, колледже или училище. Это не зависит от формы финансирования — бюджетной или платной. Оформить пособие можно через портал "Госуслуг", МФЦ или клиентскую службу Соцфонда.
«Для получения пособия нужно предоставить справку из женской консультации о нетрудоспособности, связанной с беременностью, и документ из деканата или учебной части, подтверждающий очное обучение. Академический отпуск не мешает оформлению пособия», — заявил парламентарий.
По данным Минобрнауки, более 16 тысяч студенток очной формы обучения имеют детей.
Ранее сообщалось, что россиянкам поставили "план по рождаемости" до 2030 года.
09:19:42 03-06-2026
Студентки учится должны!