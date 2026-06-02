Выплата производится единовременно за весь период декретного отпуска

02 июня 2026, 15:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Беременные студентки, как и трудоустроенные женщины, могут уйти в декретный отпуск с выплатой пособия. Его размер определяется региональным прожиточным минимумом и выплачивается единовременно на весь период, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев в беседе с РИА Новости.

«До 1 сентября 2025 года пособие для студенток и работающих женщин равнялось стипендии. Затем его увеличили до уровня прожиточного минимума», — добавил он.

Коломейцев отметил, что студентки, ожидающие ребенка, могут взять декретный отпуск, если они учатся очно в вузе, колледже или училище. Это не зависит от формы финансирования — бюджетной или платной. Оформить пособие можно через портал "Госуслуг", МФЦ или клиентскую службу Соцфонда.

«Для получения пособия нужно предоставить справку из женской консультации о нетрудоспособности, связанной с беременностью, и документ из деканата или учебной части, подтверждающий очное обучение. Академический отпуск не мешает оформлению пособия», — заявил парламентарий.

По данным Минобрнауки, более 16 тысяч студенток очной формы обучения имеют детей.

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