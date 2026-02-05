В Госдуме предложили дать пенсионерам и многодетным рассрочку по оплате отопления
Инициатива предполагает, что в течение отопительного сезона они смогут платить равными частями до шести месяцев
05 февраля 2026, 07:36, ИА Амител
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гусев выступил с предложением ввести рассрочку платежей за отопление для пенсионеров и многодетных семей. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину, сообщает РИА Новости.
Согласно инициативе, в течение отопительного периода эти категории граждан смогут оплачивать услугу равными частями пропорционально каждому месяцу, а не вносить крупную сумму единовременно.
Максимальный срок рассрочки может составить до шести месяцев. При этом у граждан сохранится право погасить задолженность полностью в любой момент.
Как отмечает автор предложения, такой механизм обеспечит соответствие действующего регулирования принципам социальной справедливости и снизит финансовую нагрузку на наиболее уязвимые семьи в зимний период.
08:05:44 05-02-2026
Только не предлагают. А на деле что?
08:20:24 05-02-2026
Очередная глупость, предложите решение по экономике и зарплатам. Всё в кредит, потом гадают как ещё и демографию поправить..
10:34:24 05-02-2026
dok_СФ (08:20:24 05-02-2026) Очередная глупость, предложите решение по экономике и зарпла...
Да, проходили мы это. Раньше раскидывали на весь год. Толку то? По факту платить будем ещё больше. А ведь цена на уголёк должна сильно упасть, перепроизводство небывалое.
12:30:16 05-02-2026
Гость (10:34:24 05-02-2026) Да, проходили мы это. Раньше раскидывали на весь год. То... Да с чего бы цена на уголь для населения упала? Вот и будем приобретать по международным ценам.😁
08:29:28 05-02-2026
Ага. Пусть пенсы с многодетниками под оплату ЖКХ ипотеку берут! Лет на 200...
08:46:14 05-02-2026
Гость (08:29:28 05-02-2026) Ага. Пусть пенсы с многодетниками под оплату ЖКХ ипотеку бер... По таким тарифам только и остаётся брать ипотеку.
08:49:01 05-02-2026
Это у нас ещё четвертая экономика.
Представьте как тяжело остальным
08:50:59 05-02-2026
А че рассрочку то? Субсидируйте из бюджета лучше!
08:52:47 05-02-2026
Клоуны. Может быть лучше сделать нормальные пенсии и зарплаты, чтобы на коммуналку уходило максимум 20%, а не как щас? И уголовную ответственность за необоснованные повышения тарифов с ежегодной проверкой оных.
13:28:38 05-02-2026
ыть (08:52:47 05-02-2026) Клоуны. Может быть лучше сделать нормальные пенсии и зарплат... по закону граждане должны платить всего 22% за коммун. услуги из дохода семьи, остальное возвращает государство в виде субсидий. А на самом деле субсидии мизерные, приходится платить за коммуналку до 50 % дохода семьи. Почему молчит прокуратура? Это ведь нарушение закона.
09:16:19 05-02-2026
А потом их задолженности раскинут на ответственных плательщиков. Знаем такие механизмы.
Все на работу!!!
09:47:14 05-02-2026
Я застал те времена, когда в Центре у каждого дома была своя небольшая котельная на угле. История повторяется. Сейчас Белгород без тепла, а были бы мини котельные,то никто бы не мерз и не обогащали бы олигархов.
09:57:27 05-02-2026
Гость (09:47:14 05-02-2026) Я застал те времена, когда в Центре у каждого дома была своя... Таких решений и сейчас полно у застройщиков - газовая миникотельная на пару домов. Только в этом случае просто обогащаются другие олигархи, стоящие за УК. Без них в России никуда.
16:48:59 05-02-2026
Гость (09:47:14 05-02-2026) Я застал те времена, когда в Центре у каждого дома была своя... есть такие мини-печки у нас в двухэтажках. Зимой в таких квартирах и центральное отопление работает и печки топятся. дорого обходится людям платить и за центр. отопление и дрова покупать на печь. Воду в трубы отопления подают еле теплую, так что печка подспорье, но дорого
10:34:35 05-02-2026
да пусть еще повышают оплату ЖКХ совсем платить перестанут т.к. не чем будет.
11:29:04 05-02-2026
Гость (10:34:35 05-02-2026) да пусть еще повышают оплату ЖКХ совсем платить перестанут т... высчитают из зп/пенсии, еще и с учетом исполнительного сбора, перекроют-отрежут трубы, начнут отбирать кв - переселять в комнату в общаге и т.п. - найдут как заставить платить, если хочешь жить в своей кв. с живых не слезут.
10:55:13 05-02-2026
Был МУП Энергетик, который снабжал центр отоплением по завышенным тарифам и город возращал малообеспеченным 50% - не прошло и 10 лет, где эта организация? Не хочет администрация ни города, ни края на себя ответственность брать. Они МУПы все позакрывали, им такой указ президент дал.
12:28:31 05-02-2026
Со всех сторон забота. Банки предлагают взять кредит, депутаты - оформить рассрочку...
Под залог недвижимости.
🤣
13:24:43 05-02-2026
дать рассрочку на оплату населения?????????????? не стыдно?
а не проще контролировать тариф на отопление, чтобы люди, в том числе, многодетные семьи жили, а не выживали??
14:04:50 05-02-2026
"Был МУП Энергетик, который снабжал центр отоплением по завышенным тарифам и город возращал малообеспеченным 50% - не прошло и 10 лет, где эта организация? Не хочет администрация ни города, ни края на себя ответственность брать. Они МУПы все позакрывали, им такой указ президент дал."
В декабре 2019 года, скажем так, отдали БТСК (СГК), Москве нужнее.
15:04:25 05-02-2026
Отопление в кредит... Продукты в кредит...
23:22:15 05-02-2026
Кошмар творится... И нет на него управы. Потому что только один человек в стране рулит, а ему не до этого конкретного кошмара...