В Госдуме предложили дать пенсионерам и многодетным рассрочку по оплате отопления

05 февраля 2026, 07:36, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гусев выступил с предложением ввести рассрочку платежей за отопление для пенсионеров и многодетных семей. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину, сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе, в течение отопительного периода эти категории граждан смогут оплачивать услугу равными частями пропорционально каждому месяцу, а не вносить крупную сумму единовременно.

Максимальный срок рассрочки может составить до шести месяцев. При этом у граждан сохранится право погасить задолженность полностью в любой момент.

Как отмечает автор предложения, такой механизм обеспечит соответствие действующего регулирования принципам социальной справедливости и снизит финансовую нагрузку на наиболее уязвимые семьи в зимний период.