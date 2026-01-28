Эксперт рассказала, как вернуть деньги за отопление, если в квартире холодно

При температуре ниже +18 градусов или длительных перебоях с теплом граждане имеют право на перерасчет коммунальных платежей

Россияне имеют право на перерасчет платы за отопление, если температура в их квартире систематически опускается ниже установленных норм. Об этом РИА Новости рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

Какие нормы температуры должны соблюдаться?

Согласно закону, в жилом помещении должно быть минимум +18 градусов, в угловых комнатах — не ниже +20. При уличной температуре -31°С — не менее +22 градусов в угловых комнатах и +20 в остальных.

Допустимая продолжительность отключения тепла — максимум 24 часа суммарно за месяц и не более 16 часов подряд.

Как действовать, если в квартире холодно:

Подать жалобу в управляющую компанию (УК), ТСЖ или напрямую поставщику тепла. При телефонном обращении важно зафиксировать номер заявки, время звонка и имя диспетчера. Дождаться составления акта. После обращения представители обслуживающей организации обязаны приехать, замерить температуру и составить акт о нарушениях. Копия документа должна остаться у жильца — это основание для перерасчета. Подать заявление о перерасчете. Если в следующем месяце сумма в квитанции не изменилась, нужно самостоятельно обратиться с заявлением и приложить акт. Обратиться в надзорные органы. Если проблема не решается или в перерасчете отказывают, следует подать жалобу в жилинспекцию, прокуратуру или Роспотребнадзор (удобно через "Госуслуги"). Крайней мерой является обращение в суд.

Эксперт подчеркнула, что закон на стороне потребителя, но для защиты своих прав важно документировать все нарушения и официальные обращения.