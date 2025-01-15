В Госдуме предложили делиться с россиянами доходами от продажи нефти и газа

Впрочем, в правительстве РФ инициативу отклонили

15 января 2025, 14:24, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила создать Фонд социальной справедливости, который будет перераспределять между россиянами часть доходов от экспорта природных ресурсов, пишет "Российская газета".

Согласно инициативе, каждые три месяца гражданам, имеющим трудовой стаж не менее 15 лет, должны выплачивать часть доходов от продажи энергетических ресурсов за рубеж.

Ежегодный вклад в капитал фонда должен составить минимум 15% от средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Граждане откроют счета в банках, где контрольный пакет акций принадлежит государству. Руководителем фонда будет председатель правления, назначаемый на пятилетний срок президентом России. Деятельность фонда будет контролировать наблюдательный совет", – поясняет издание.

В правительстве РФ инициативу сочли избыточной, указав, что она приведет к ускоренному исчерпанию средств ФНБ и снизит возможность оперативного реагирования на негативные внутренние и внешние факторы.