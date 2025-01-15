В Госдуме предложили делиться с россиянами доходами от продажи нефти и газа
Впрочем, в правительстве РФ инициативу отклонили
15 января 2025, 14:24, ИА Амител
Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила создать Фонд социальной справедливости, который будет перераспределять между россиянами часть доходов от экспорта природных ресурсов, пишет "Российская газета".
Согласно инициативе, каждые три месяца гражданам, имеющим трудовой стаж не менее 15 лет, должны выплачивать часть доходов от продажи энергетических ресурсов за рубеж.
Ежегодный вклад в капитал фонда должен составить минимум 15% от средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
"Граждане откроют счета в банках, где контрольный пакет акций принадлежит государству. Руководителем фонда будет председатель правления, назначаемый на пятилетний срок президентом России. Деятельность фонда будет контролировать наблюдательный совет", – поясняет издание.
В правительстве РФ инициативу сочли избыточной, указав, что она приведет к ускоренному исчерпанию средств ФНБ и снизит возможность оперативного реагирования на негативные внутренние и внешние факторы.
14:29:19 15-01-2025
Ваапще-то, еще и доходами от продажи леса и металлов, а не только газа и нефти.
14:35:24 15-01-2025
"Впрочем, в правительстве РФ инициативу отклонили."
Всё что нужно знать о праительстве РФ.
14:36:54 15-01-2025
- "Граждане откроют счета в банках, где контрольный пакет акций принадлежит государству. Руководителем фонда будет председатель правления, назначаемый на пятилетний срок президентом России. Деятельность фонда будет контролировать наблюдательный совет", - поясняет издание." ---- Когда профукали золотой дождь нефти и газа, удумали последние капли этого дождя фонду на съедение отдать? Вновь басня про вершки и корешки.
14:41:40 15-01-2025
Кто же поделится своей кормушкой?
14:54:01 15-01-2025
канеш, убыточно, слуги народа то с чего кормиться будут.
14:54:31 15-01-2025
в правительстве РФ инициативу отклонили --- да не может быть, такая хорошая инициатива, уже лет 20 предлагают и отклоняют
14:57:02 15-01-2025
Мне вообще не понятно: как природные ресурсы оказались в руках определенных лиц?
18:33:42 15-01-2025
Гость (14:57:02 15-01-2025) Мне вообще не понятно: как природные ресурсы оказались в рук... Так же как обнуление и другие поправки в конституцию.
20:54:22 15-01-2025
Гость (14:57:02 15-01-2025) Мне вообще не понятно: как природные ресурсы оказались в рук... Да этот вопрос многих интересует, но никто не хочет отвечать,т.к. никто не может и не хочет сказать правды.В т.ч. правительство не хочет, ибо тогда ещё больше вопросов возникнет.
15:50:01 15-01-2025
а Анжелике Глазковой, видимо еще не заходили ребята в одинаковых ботинках )).
а предложение у нее - хорошее.
16:22:53 15-01-2025
Гость (15:50:01 15-01-2025) а Анжелике Глазковой, видимо еще не заходили ребята в одинак... Все ботинки на правую ногу?
16:09:08 15-01-2025
Мне таки кажется что это антисемитизм начнётся.
18:09:56 15-01-2025
Для начала нужна реприватизация т.е. все собственники недр России должны объединится в одну публичную-ipo национальную компанию и раздать все 100% акций этого предприятия гражданам РФ родившимся до 1991 года, а потом у желающих граждан продать акции выкупить их по рыночной цене на сегодня, кто не желает продавать акции будет получать ежегодно дивиде́нды.
06:43:09 16-01-2025
реzидент (18:09:56 15-01-2025) Для начала нужна реприватизация т.е. все собственники недр Р... а граждане 1992 или скажем 1997 года рождения чем провинились?
11:53:18 16-01-2025
Гость (06:43:09 16-01-2025) а граждане 1992 или скажем 1997 года рождения чем провинилис... Кто родился после 19з1 года могут расчитывать на наследство родственников родившихся до 1991 года.
18:53:07 15-01-2025
"Элите" виднее на какие "нужды" тратить доходы, приносимые "общенародным достоянием": всяк сверчок знай свой шесток!
19:12:25 15-01-2025
Бред собачий. Если есть лишние деньги - направляйте их на создание условий, чтобы гражданин мог зарабатывать достаточно, либо иметь достойную пенсию. Раздать деньги пролетариям - чисто популизм
20:52:46 15-01-2025
Гость (19:12:25 15-01-2025) Бред собачий. Если есть лишние деньги - направляйте их на со... Буржуи никогда не будут платить достойную зарплату , а лишь необходимую...
"Все увеличение богатства, происходящее от соединенного труда массы рабочих или улучшений в производстве, достается классу капиталистов, и рабочие, трудясь из поколения в поколение, остаются такими же неимущими пролетариями", - писал Ленин.
21:10:06 15-01-2025
Буржуи будут платить что бы с голоду не сдох а мог работать на них...
08:08:21 16-01-2025
А какое право правительство имело отклонить этот проект? Правительство - исполнительная власть, она исполняет, а не решает. Что Госдума решит, то правительство и исполняет.
08:44:39 16-01-2025
гость (08:08:21 16-01-2025) А какое право правительство имело отклонить этот проект? Пра... Видимо, "крыша" у правительства лучше
10:00:24 16-01-2025
Один депутат в думе не воин. Пока нормальных депутатов как Глазкова единицы, так и будут инициативы для народа уходить в мусорное ведро.
11:05:09 16-01-2025
Ну вот, бывают же нормальные депутаты.
11:10:13 16-01-2025
Если бы был народный резонанс, то не забрили бы. А Глазкова молодец, работает. Пусть сейчас они все откланяют, но народ в будущем всем всё вспомнит, кто как действовал. Удачи Глазковой!
21:06:04 16-01-2025
Правительстве РФ посчитало : "инициативу избыточной, указав, что она приведет к ускоренному исчерпанию средств ФНБ и снизит возможность оперативного реагирования на негативные внутренние и внешние факторы".
А хотелось бы узнать мнение правительства как повлияли на ФНБ "подаренные" "дружественному" Западу 300 млрд.$ ?
10:58:06 17-01-2025
Тем не менее необходимо разобраться: что такое рента, ее масштабы, в какой мере и с помощью каких экономических инструментов ее изымать (а ведь изымают), ну и как ее далее использовать.
11:18:50 17-01-2025
"Хозяевам" ресурсов тогда мало останется. 😅😅😅
21:15:34 18-01-2025
В Советском Союзе все богатства недр нашей страны принадлежали народу и правительство развивало науку и технологии используя эти богатства, первый спутник земли и первый космонавт. и школы, училища, институты, профилактории, дома отдыха, курорты, поликлиники и больницы и спортивные достижения и культурные и кино и Гордость за страну победившую фашистскую Германию.