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В Госдуме предложили делиться с россиянами доходами от продажи нефти и газа

Впрочем, в правительстве РФ инициативу отклонили

15 января 2025, 14:24, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила создать Фонд социальной справедливости, который будет перераспределять между россиянами часть доходов от экспорта природных ресурсов, пишет "Российская газета".

Согласно инициативе, каждые три месяца гражданам, имеющим трудовой стаж не менее 15 лет, должны выплачивать часть доходов от продажи энергетических ресурсов за рубеж.

Ежегодный вклад в капитал фонда должен составить минимум 15% от средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Граждане откроют счета в банках, где контрольный пакет акций принадлежит государству. Руководителем фонда будет председатель правления, назначаемый на пятилетний срок президентом России. Деятельность фонда будет контролировать наблюдательный совет", – поясняет издание.

В правительстве РФ инициативу сочли избыточной, указав, что она приведет к ускоренному исчерпанию средств ФНБ и снизит возможность оперативного реагирования на негативные внутренние и внешние факторы.

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депутаты инициативы

Комментарии 28

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Гость

14:29:19 15-01-2025

Ваапще-то, еще и доходами от продажи леса и металлов, а не только газа и нефти.

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Гость

14:35:24 15-01-2025

"Впрочем, в правительстве РФ инициативу отклонили."
Всё что нужно знать о праительстве РФ.

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Филипп Филиппыч

14:36:54 15-01-2025

- "Граждане откроют счета в банках, где контрольный пакет акций принадлежит государству. Руководителем фонда будет председатель правления, назначаемый на пятилетний срок президентом России. Деятельность фонда будет контролировать наблюдательный совет", - поясняет издание." ---- Когда профукали золотой дождь нефти и газа, удумали последние капли этого дождя фонду на съедение отдать? Вновь басня про вершки и корешки.

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Владимир

14:41:40 15-01-2025

Кто же поделится своей кормушкой?

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гость

14:54:01 15-01-2025

канеш, убыточно, слуги народа то с чего кормиться будут.

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Гость

14:54:31 15-01-2025

в правительстве РФ инициативу отклонили --- да не может быть, такая хорошая инициатива, уже лет 20 предлагают и отклоняют

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Гость

14:57:02 15-01-2025

Мне вообще не понятно: как природные ресурсы оказались в руках определенных лиц?

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Russkiy

18:33:42 15-01-2025

Гость (14:57:02 15-01-2025) Мне вообще не понятно: как природные ресурсы оказались в рук... Так же как обнуление и другие поправки в конституцию.

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Горожанин.

20:54:22 15-01-2025

Гость (14:57:02 15-01-2025) Мне вообще не понятно: как природные ресурсы оказались в рук... Да этот вопрос многих интересует, но никто не хочет отвечать,т.к. никто не может и не хочет сказать правды.В т.ч. правительство не хочет, ибо тогда ещё больше вопросов возникнет.

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Гость

15:50:01 15-01-2025

а Анжелике Глазковой, видимо еще не заходили ребята в одинаковых ботинках )).
а предложение у нее - хорошее.

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Гость

16:22:53 15-01-2025

Гость (15:50:01 15-01-2025) а Анжелике Глазковой, видимо еще не заходили ребята в одинак... Все ботинки на правую ногу?

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Гость

16:09:08 15-01-2025

Мне таки кажется что это антисемитизм начнётся.

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реzидент

18:09:56 15-01-2025

Для начала нужна реприватизация т.е. все собственники недр России должны объединится в одну публичную-ipo национальную компанию и раздать все 100% акций этого предприятия гражданам РФ родившимся до 1991 года, а потом у желающих граждан продать акции выкупить их по рыночной цене на сегодня, кто не желает продавать акции будет получать ежегодно дивиде́нды.

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Гость

06:43:09 16-01-2025

реzидент (18:09:56 15-01-2025) Для начала нужна реприватизация т.е. все собственники недр Р... а граждане 1992 или скажем 1997 года рождения чем провинились?

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Гость

11:53:18 16-01-2025

Гость (06:43:09 16-01-2025) а граждане 1992 или скажем 1997 года рождения чем провинилис... Кто родился после 19з1 года могут расчитывать на наследство родственников родившихся до 1991 года.

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Гость

18:53:07 15-01-2025

"Элите" виднее на какие "нужды" тратить доходы, приносимые "общенародным достоянием": всяк сверчок знай свой шесток!

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Гость

19:12:25 15-01-2025

Бред собачий. Если есть лишние деньги - направляйте их на создание условий, чтобы гражданин мог зарабатывать достаточно, либо иметь достойную пенсию. Раздать деньги пролетариям - чисто популизм

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Гость

20:52:46 15-01-2025

Гость (19:12:25 15-01-2025) Бред собачий. Если есть лишние деньги - направляйте их на со... Буржуи никогда не будут платить достойную зарплату , а лишь необходимую...
"Все увеличение богатства, происходящее от соединенного труда массы рабочих или улучшений в производстве, достается классу капиталистов, и рабочие, трудясь из поколения в поколение, остаются такими же неимущими пролетариями", - писал Ленин.

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Александр

21:10:06 15-01-2025

Буржуи будут платить что бы с голоду не сдох а мог работать на них...

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гость

08:08:21 16-01-2025

А какое право правительство имело отклонить этот проект? Правительство - исполнительная власть, она исполняет, а не решает. Что Госдума решит, то правительство и исполняет.

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Гость

08:44:39 16-01-2025

гость (08:08:21 16-01-2025) А какое право правительство имело отклонить этот проект? Пра... Видимо, "крыша" у правительства лучше

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Артем

10:00:24 16-01-2025

Один депутат в думе не воин. Пока нормальных депутатов как Глазкова единицы, так и будут инициативы для народа уходить в мусорное ведро.

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Юра

11:05:09 16-01-2025

Ну вот, бывают же нормальные депутаты.

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Безымянный

11:10:13 16-01-2025

Если бы был народный резонанс, то не забрили бы. А Глазкова молодец, работает. Пусть сейчас они все откланяют, но народ в будущем всем всё вспомнит, кто как действовал. Удачи Глазковой!

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Алексей

21:06:04 16-01-2025

Правительстве РФ посчитало : "инициативу избыточной, указав, что она приведет к ускоренному исчерпанию средств ФНБ и снизит возможность оперативного реагирования на негативные внутренние и внешние факторы".
А хотелось бы узнать мнение правительства как повлияли на ФНБ "подаренные" "дружественному" Западу 300 млрд.$ ?

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Скептик

10:58:06 17-01-2025

Тем не менее необходимо разобраться: что такое рента, ее масштабы, в какой мере и с помощью каких экономических инструментов ее изымать (а ведь изымают), ну и как ее далее использовать.

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Наталья

11:18:50 17-01-2025

"Хозяевам" ресурсов тогда мало останется. 😅😅😅

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Андрей

21:15:34 18-01-2025

В Советском Союзе все богатства недр нашей страны принадлежали народу и правительство развивало науку и технологии используя эти богатства, первый спутник земли и первый космонавт. и школы, училища, институты, профилактории, дома отдыха, курорты, поликлиники и больницы и спортивные достижения и культурные и кино и Гордость за страну победившую фашистскую Германию.

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