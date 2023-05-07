В Госдуме предложили ввести маркировку на товары "произведено врагом России"

Крупная надпись должна располагаться на самом видном месте

07 мая 2023, 08:23, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Товары из недружественных стран необходимо маркировать соответствующей надписью, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Избранник отметил, что многие компании после официального ухода из России продолжают продавать в стране свою продукцию. При этом некоторые производители просто меняют своё название.

"Нужно маркировать “произведено врагом России”, причём крупным шрифтом, чтобы покупатель знал, что финансирует неприятеля", – указал депутат.

Ранее Журавлёв предложил создать в Москве эскадрилью орлов-перехватчиков, которые патрулировали бы небо и сбивали беспилотники.