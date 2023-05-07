В Госдуме предложили ввести маркировку на товары "произведено врагом России"
Крупная надпись должна располагаться на самом видном месте
07 мая 2023, 08:23, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Товары из недружественных стран необходимо маркировать соответствующей надписью, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлёв.
Избранник отметил, что многие компании после официального ухода из России продолжают продавать в стране свою продукцию. При этом некоторые производители просто меняют своё название.
"Нужно маркировать “произведено врагом России”, причём крупным шрифтом, чтобы покупатель знал, что финансирует неприятеля", – указал депутат.
Ранее Журавлёв предложил создать в Москве эскадрилью орлов-перехватчиков, которые патрулировали бы небо и сбивали беспилотники.
08:47:11 07-05-2023
вот его прет то. то орлы перехватчики то наклейки. почему их не госпитализируют? еще покусает кого....
08:50:18 07-05-2023
Крупная надпись должна располагаться на самом видном месте---- и в первую очередь, на машины)))
09:11:24 07-05-2023
Лёша сам то наверно в лаптях ходит да в фуфаечке ???
09:26:02 07-05-2023
Ага, томографы промаркируйте. Или датчики сахара крови для детей. Или волшебные лекарства, без которых некоторые просто умрут. Сами нихрена делать не можем. Совсем уже крыша едет.
10:38:18 07-05-2023
Пусть тогда выкинут свои айфоны и пересадить на ВАЗ ы
10:50:55 07-05-2023
Они свои товары будут так маркировать
11:34:21 07-05-2023
Так зачем же у врага покупать? p.s.Напишешь про этих избранников народа правду и станешь реальным врагом "народа"
11:36:44 07-05-2023
А не проще просто не допускать данный товар до продажи???
15:24:18 07-05-2023
Серьезно к таким инициативам относится нельзя.
18:08:19 07-05-2023
Раньше на товарах был знак качества. Теперь его заменят на “произведено врагом России”
07:35:46 08-05-2023
Такой знак надо на принимаемые этими депутатами законы ставить...