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В Госдуме предложили ввести маркировку на товары "произведено врагом России"

Крупная надпись должна располагаться на самом видном месте

07 мая 2023, 08:23, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Товары из недружественных стран необходимо маркировать соответствующей надписью, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Избранник отметил, что многие компании после официального ухода из России продолжают продавать в стране свою продукцию. При этом некоторые производители просто меняют своё название.

"Нужно маркировать “произведено врагом России”, причём крупным шрифтом, чтобы покупатель знал, что финансирует неприятеля", – указал депутат.

Ранее Журавлёв предложил создать в Москве эскадрилью орлов-перехватчиков, которые патрулировали бы небо и сбивали беспилотники.

депутаты инициативы

Комментарии 11

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max

08:47:11 07-05-2023

вот его прет то. то орлы перехватчики то наклейки. почему их не госпитализируют? еще покусает кого....

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Гость

08:50:18 07-05-2023

Крупная надпись должна располагаться на самом видном месте---- и в первую очередь, на машины)))

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Гость

09:11:24 07-05-2023

Лёша сам то наверно в лаптях ходит да в фуфаечке ???

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Гость

09:26:02 07-05-2023

Ага, томографы промаркируйте. Или датчики сахара крови для детей. Или волшебные лекарства, без которых некоторые просто умрут. Сами нихрена делать не можем. Совсем уже крыша едет.

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Елена

10:38:18 07-05-2023

Пусть тогда выкинут свои айфоны и пересадить на ВАЗ ы

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Гость

10:50:55 07-05-2023

Они свои товары будут так маркировать

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Гость

11:34:21 07-05-2023

Так зачем же у врага покупать? p.s.Напишешь про этих избранников народа правду и станешь реальным врагом "народа"

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Гость

11:36:44 07-05-2023

А не проще просто не допускать данный товар до продажи???

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Гость

15:24:18 07-05-2023

Серьезно к таким инициативам относится нельзя.

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Гость

18:08:19 07-05-2023

Раньше на товарах был знак качества. Теперь его заменят на “произведено врагом России”

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Гость

07:35:46 08-05-2023

Такой знак надо на принимаемые этими депутатами законы ставить...

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