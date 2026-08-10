Энергетики продолжат готовить тепловые коммуникации к зиме

10 августа 2026, 20:15, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Индустриальном районе Барнаула временно отключат горячую воду, сообщает "СГК-Алтай".

Специалисты проводят плановую подготовку коммуникаций Индустриального района к отопительному сезону. Поэтому горячее водоснабжение приостановят с приостановлено с 00:00 11 августа до 24:00 15 августа.

Где отключат горячую воду?