НОВОСТИОбщество

В Индустриальном районе Барнаула временно отключат горячую воду

Энергетики продолжат готовить тепловые коммуникации к зиме

10 августа 2026, 20:15, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Индустриальном районе Барнаула временно отключат горячую воду, сообщает "СГК-Алтай".

Специалисты проводят плановую подготовку коммуникаций Индустриального района к отопительному сезону. Поэтому горячее водоснабжение приостановят с приостановлено с 00:00 11 августа до 24:00 15 августа. 

Где отключат горячую воду?

  • проезд. Северный Власихинский: 131к1, 131к2, 131к3;
  • ул. Сергея Ускова: 25, 27, 29, 31, 33;
  • ул. Взлетная: 38, 75, 81, 85, 87, 91;
  • ул. Сиреневая: 24, 26, 28, 30, 32;
  • ул. Балтийская: 96, 100, 104.
Горячая вода / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Предельный срок отключения горячей воды в России могут ограничить 14 днями

Поскольку при отсутствии четкой нормы у коммунальщиков нет стимулов быстрее завершать ремонты
НОВОСТИОбщество

Барнаул Отключения горячей воды
       

Комментарии 3

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Мусик

20:16:50 10-08-2026

а пофиг - я в другом раёне

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Гость

20:26:40 10-08-2026

Мусик (20:16:50 10-08-2026) а пофиг - я в другом раёне...
Аполитично рассуждаете, понимаешь ли... я тоже в другом раёне.

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Гость

20:56:48 10-08-2026

Каждый год в новостройках

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