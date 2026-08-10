В Индустриальном районе Барнаула временно отключат горячую воду
Энергетики продолжат готовить тепловые коммуникации к зиме
10 августа 2026, 20:15, ИА Амител
Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
В Индустриальном районе Барнаула временно отключат горячую воду, сообщает "СГК-Алтай".
Специалисты проводят плановую подготовку коммуникаций Индустриального района к отопительному сезону. Поэтому горячее водоснабжение приостановят с приостановлено с 00:00 11 августа до 24:00 15 августа.
Где отключат горячую воду?
- проезд. Северный Власихинский: 131к1, 131к2, 131к3;
- ул. Сергея Ускова: 25, 27, 29, 31, 33;
- ул. Взлетная: 38, 75, 81, 85, 87, 91;
- ул. Сиреневая: 24, 26, 28, 30, 32;
- ул. Балтийская: 96, 100, 104.
20:16:50 10-08-2026
а пофиг - я в другом раёне
20:26:40 10-08-2026
Мусик (20:16:50 10-08-2026) а пофиг - я в другом раёне...
Аполитично рассуждаете, понимаешь ли... я тоже в другом раёне.
20:56:48 10-08-2026
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