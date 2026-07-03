В июле суд приступит к рассмотрению иска ошибочно обвиненного "барнаульского маньяка"
Родственники Анисимова подали иск о взыскании 70 миллионов рублей компенсации морального вреда
03 июля 2026, 08:33, ИА Амител
Центральный районный суд Барнаула принял к производству иск родственников Александра Анисимова, реабилитированного по делу о серии исчезновений абитуриенток алтайского "политеха". Первое судебное заседание назначено на 23 июля. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, суд принял исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, поданное родственниками Александра Анисимова. Предварительное судебное заседание состоится 23 июля.
Согласно данным картотеки суда, ответчиками по делу выступают Министерство финансов Алтайского края и Управление Федерального казначейства по региону. В качестве третьих лиц к участию в процессе привлечены ГУ МВД России по Алтайскому краю и следственное управление СК России по региону.
Ранее родственники Анисимова подали иск о взыскании 70 миллионов рублей компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.
Напомним, в 2000 году жителя Барнаула Александра Анисимова задержали по подозрению в причастности к исчезновениям абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Первоначально он отрицал свою вину, однако позже признался в преступлениях. Во время содержания под стражей мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах, а расследование громкого дела было приостановлено.
Спустя почти два десятилетия следствие установило причастность к преступлениям бывшего чиновника из Калманского района Виталия Манишина. Следователи доказали его вину в убийстве 11 девушек и женщин, после чего суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Александр Анисимов впоследствии был официально реабилитирован.
В настоящее время Виталий Манишин отбывает назначенное судом наказание в одном из исправительных учреждений Сибири.
09:36:36 03-07-2026
С компенсацией все понятно, непонятно почему до сих пор не присели на нары те, кто прессовал Александра Анисимова, из-за чего он признался в преступлениях. С такими нехорошими статьями, по которым его обвиняли, даже в СИЗО сидеть не айс. Поэтому он и покончил с собой.
13:03:44 03-07-2026
ыть (09:36:36 03-07-2026) С компенсацией все понятно, непонятно почему до сих пор не п...
Если он ещё сам покончил. Вполне могли и "помочь", чтобы в суде не заявил, что признания добыты под давлением. Если прямых улик против него не было, то дело могло и развалиться при грамотном рассмотрении
14:09:30 03-07-2026
нет сути дела? как он стал подозреваемым?
насколько я слышал может и неверно - полицию вызвала случайно увидевшая вещи пропавшей на базаре и продавал эти вещи он. Так он стал подозреваемым. Если это правда то он мог быть подельником маньяка и даже учавствовать, подносить ножи, увозить тела итд итп. А то что улик на него не нашли -тьфу и растереть
Следователь видитмо давил сильно а рассказать он боялся и самоубился поэтому
15:46:33 03-07-2026
Гость (14:09:30 03-07-2026) нет сути дела? как он стал подозреваемым?насколько я слы... Ну так Манишин про возможного подельника рассказал бы тогда давно. Что ему терять? Вышки нет, больше, чем он щас получил все равно не дадут.
12:17:29 04-07-2026
Правильно требуют. Сейчас надо обвинить тех фуражконосителей "доблестных", завести уголовное дело, подержать их в СИЗО, компенсировать ущерб семье Анисимова из их бездонных карманов. И давить, давить на следствии так, чтобы сами из окон повыпрыгивали. Ну а потом лишить всех званий и на их семьи пальцем показывать 20 лет, чтобы понимали суть выхода на пенсию в 40 лет.