В июле суд приступит к рассмотрению иска ошибочно обвиненного "барнаульского маньяка"

Родственники Анисимова подали иск о взыскании 70 миллионов рублей компенсации морального вреда

03 июля 2026, 08:33, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Центральный районный суд Барнаула принял к производству иск родственников Александра Анисимова, реабилитированного по делу о серии исчезновений абитуриенток алтайского "политеха". Первое судебное заседание назначено на 23 июля. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, суд принял исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, поданное родственниками Александра Анисимова. Предварительное судебное заседание состоится 23 июля.

Согласно данным картотеки суда, ответчиками по делу выступают Министерство финансов Алтайского края и Управление Федерального казначейства по региону. В качестве третьих лиц к участию в процессе привлечены ГУ МВД России по Алтайскому краю и следственное управление СК России по региону.

Ранее родственники Анисимова подали иск о взыскании 70 миллионов рублей компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.

Напомним, в 2000 году жителя Барнаула Александра Анисимова задержали по подозрению в причастности к исчезновениям абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Первоначально он отрицал свою вину, однако позже признался в преступлениях. Во время содержания под стражей мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах, а расследование громкого дела было приостановлено.

Спустя почти два десятилетия следствие установило причастность к преступлениям бывшего чиновника из Калманского района Виталия Манишина. Следователи доказали его вину в убийстве 11 девушек и женщин, после чего суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Александр Анисимов впоследствии был официально реабилитирован.

В настоящее время Виталий Манишин отбывает назначенное судом наказание в одном из исправительных учреждений Сибири.