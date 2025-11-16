Как Маргарита Симоньян борется с раком и есть ли шансы на ее полное выздоровление?
Журналистка, которой диагностировали опухоль на ранней стадии, проходит химиотерапию в муниципальной больнице
16 ноября 2025, 10:37, ИА Амител
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян борется с раком груди. Журналистка, в сентябре похоронившая мужа Тиграна Кеосаяна, проходит курсы химиотерапии. С ее слов, впереди еще много медицинских процедур.
Что известно о состоянии Маргариты Симоньян и как проходит ее лечение – в материале amic.ru.
Что известно о состоянии Маргариты Симоньян и как она лечится от рака?
Первый сеанс химиотерапии главред RT прошла в 20-х числах октября. Об этом она написала в своем Telegram-канале. По ее словам, после операции должно было пройти время, чтобы "зажила отрезанная грудь". На хирургическом столе она оказалась в начале сентября, однако долго не раскрывала характер медицинского вмешательства.
Также она откладывала химию до крайнего срока, чтобы провести 20-летие своего телеканала. Мероприятие посетил Владимир Путин.
Журналистка пояснила, что проходит курс химиотерапии в муниципальной больнице. Лечение проводят бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. С ее слов, впереди еще много медицинских процедур:
«Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», – написала Симоньян.
Сейчас Симоньян занимается съемками своего документального проекта "ЧТД", который выходит вместо "Международной пилорамы" Тиграна Кеосаяна. В одном из новых выпусков она заявила, что записывается без парика в последний раз.
«Наверное, я запишу сразу несколько выпусков. Пока могу, я продолжу рассказывать вам о людях», – добавила она.
Когда у Маргариты Симоньян обнаружили рак груди?
Как писала главред RT, еще летом она не подозревала о своем недуге. С ее слов, полный чек-ап здоровья в ноябре 2024-го ничего не выявил.
1 сентября, когда Симоньян пришла лечить, как ей казалось, межреберную невралгию, врачи диагностировали ей рак. Уже через неделю она рассказала о своей болезни в прямом эфире у Владимира Соловьева.
Какая стадия рака у Маргариты Симоньян?
Почему болезнь Симоньян развилась так быстро?
Сама журналистка связывает скоротечное развитие опухоли с сильным стрессом, в котором она находилась из-за проблем со здоровьем у ее супруга Тиграна Кеосаяна. Напомним, в конце 2024-го известный режиссер впал в кому. В сентябре 2025-го он скончался, так и не придя в сознание.
«Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – написала Маргарита Симоньян.
Есть ли шанс на полное выздоровление Симоньян?
Сама Маргарита Симоньян ничего не загадывает наперед и готова принять любой исход.
«Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может – по Его же решению – отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли», – отметила она в своих соцсетях.
Врачи в комментариях СМИ говорят, что прогноз на выздоровление журналистки в большинстве случаев благоприятный. Как отметил врач-онколог Басир Бамматов в беседе с изданием "Подмосковье сегодня", у нее есть шансы полностью вылечиться от рака.
«При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – сказал он.
12:09:07 16-11-2025
Да сколько можно???
14:10:02 16-11-2025
Сильная женщина, она победит болезнь.
20:21:09 16-11-2025
Рак лечится элементарно - по принципу 'клин клином вышибают': достаточно найти пациентку с аналогичным диагнозом (это ли "проблема"?), согласиться на пересадку её больных клеток в занедужившую часть своего организма, чтобы надлежащим образом активизировать иммунную систему, которая, пробудившись, за компанию с чужими не преминет утихомирить и собственных 'разгильдяек'!