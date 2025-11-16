Первый сеанс химиотерапии главред RT прошла в 20-х числах октября. Об этом она написала в своем Telegram-канале. По ее словам, после операции должно было пройти время, чтобы "зажила отрезанная грудь". На хирургическом столе она оказалась в начале сентября, однако долго не раскрывала характер медицинского вмешательства.

Также она откладывала химию до крайнего срока, чтобы провести 20-летие своего телеканала. Мероприятие посетил Владимир Путин.

Журналистка пояснила, что проходит курс химиотерапии в муниципальной больнице. Лечение проводят бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. С ее слов, впереди еще много медицинских процедур:

«Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», – написала Симоньян.

Сейчас Симоньян занимается съемками своего документального проекта "ЧТД", который выходит вместо "Международной пилорамы" Тиграна Кеосаяна. В одном из новых выпусков она заявила, что записывается без парика в последний раз.