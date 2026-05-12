В Карелии женщины зарабатывают значительно меньше мужчин
Разница в доходах превысила треть от средней суммы заработка
12 мая 2026, 23:32, ИА Амител
Карелия вошла в число регионов с самым большим разрывом в зарплатах между мужчинами и женщинами, пишет karelinform.ru. со ссылкой на исследование аналитиков Finexpertiza.
«По итогам октября прошлого года средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях республики составила около 60 тысяч рублей, тогда как мужчины в среднем зарабатывали почти 97 тысяч», - говорится в исследовании.
Разрыв в оплате труда достиг 37,5%. По этому показателю Карелия оказалась среди регионов-лидеров страны.
Как выяснили аналитики, в среднем по России разница между мужскими и женскими зарплатами выросла и стала смаксимальной за 13 лет.
Наиболее заметен разрыв в северных и дальневосточных субъектах, а также в ряде индустриально развитых регионов, где преобладают отрасли с выраженной "мужской" занятостью и повышенной долей физического труда.
Более низкий уровень зарплаты женщин традиционно объясняется "нелинейностью" женской карьеры: перерывами, связанными с материнством, а также большей вовлеченностью в семейные обязанности.
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