В Карелии женщины зарабатывают значительно меньше мужчин

Разница в доходах превысила треть от средней суммы заработка

12 мая 2026, 23:32, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Карелия вошла в число регионов с самым большим разрывом в зарплатах между мужчинами и женщинами, пишет karelinform.ru. со ссылкой на исследование аналитиков Finexpertiza.

«По итогам октября прошлого года средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях республики составила около 60 тысяч рублей, тогда как мужчины в среднем зарабатывали почти 97 тысяч», - говорится в исследовании.

Разрыв в оплате труда достиг 37,5%. По этому показателю Карелия оказалась среди регионов-лидеров страны.

Как выяснили аналитики, в среднем по России разница между мужскими и женскими зарплатами выросла и стала смаксимальной за 13 лет.

Наиболее заметен разрыв в северных и дальневосточных субъектах, а также в ряде индустриально развитых регионов, где преобладают отрасли с выраженной "мужской" занятостью и повышенной долей физического труда.

Более низкий уровень зарплаты женщин традиционно объясняется "нелинейностью" женской карьеры: перерывами, связанными с материнством, а также большей вовлеченностью в семейные обязанности.