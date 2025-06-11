В Кемерово не поедет. В Минспорте Алтая рассказали, где находится министр Иван Нифонтов

В ведомстве рассказали, кто поедет с губернатором в Кемерово на Спартакиаду

11 июня 2025, 11:40, ИА Амител

Министр Иван Нифонтов / Фото: "Алтайский спорт"

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов в настоящее время находится в отпуске и не примет участия в открытии Первой летней Спартакиады народов Сибири, которая пройдет 11 июня в Кемерове. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, Нифонтов находится в ежегодном отпуске с 2 по 11 июня, поэтому на соревнования вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко отправился заместитель министра Иван Субочев.

Ранее появилась информация, что Иван Нифонтов переходит на должность вице-губернатора Ставропольского края и будет отвечать за спорт, культуру и социальную сферу. По информации ИА "Атмосфера", решение было принято во время отпуска, который Нифонтов проводил на одном из курортов Ставрополья. Там он как член президиума Федерации дзюдо России встречался с местными чиновниками и, в том числе, с губернатором Владимиром Владимировым. По сведениям источников, известный алтайский спортсмен, скорее всего, займет пост вице-губернатора Ставрополья и будет курировать такие направления, как спорт, культура и "социалка", вместо замгубернатора Сергея Дубровина.

Скорее всего, с 16 июня Министерство спорта временно возглавит один из заместителей Ивана Нифонтова. Официально об уходе министра еще не объявили, но данное решение прославленного спортсмена, по сведениям источников, стало неожиданностью не только для коллектива ведомства, но и для членов правительства Алтайского края, в том числе и губернатора Виктора Томенко.

В спортивной отрасли начали обсуждать кандидатуру нового министра спорта. Однако явных претендентов в настоящее время нет и руководству региона придется выбрать из нескольких вариантов.